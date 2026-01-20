Audi ya está en F1: Este es su primer monoplaza

Casi cuatro años después de anunciar su llegada a la Fórmula 1 bajo la nueva normativa, Audi ha presentado su R26, mostrando además la decoración de su primer monoplaza en la categoría reina.

Los alemanes debutan en la Fórmula 1 con su propio equipo y motor, como fabricantes completos. Su objetivo es ambicioso: llegar a lo más alto de la categoría a largo plazo.

Tras rodar con camuflaje en Barcelona, Audi presentó su R26 definitivo, aunque solo en maqueta y lejos de cómo será el coche real.

Audi, fabricante completo

El coche es totalmente alemán, con chasis y motor desarrollados por la propia marca. La firma entra en la F1 con un proyecto ambicioso orientado a competir por victorias a largo plazo, aunque los primeros años requerirán paciencia. Ganar en este deporte siempre ha sido cuestión de tiempo, y en la actualidad esa regla sigue más vigente que nunca.

El nombre del coche será R26 igual que el Renault con el que Fernando Alonso ganó su segundo mundial.

¿Quiénes serán los pilotos?

Audi ha confiado su estreno en la Fórmula 1 a una dupla que combina talento joven y experiencia: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Tras un 2025 sólido pero abajo en Sauber, y de pura transición a este nuevo proyecto, ambos pilotos comienzan esta nueva etapa con la misión de situar a Audi en lo más alto del campeonato, marcando el inicio de un proyecto ambicioso que buscará crecer paso a paso.

Nico Hulkemberg y Gabriel Bortoleto vestidos de Audi / formula 1

Los jefazos de Audi

Audi confía su debut en la Fórmula 1 a Jonathan Wheatley y Mattia Binotto. Con la experiencia de Wheatley en Red Bull como director deportivo y Binotto quiere dejar atrás su etapa de directivo y centrarse en el aspecto técnico otra vez.