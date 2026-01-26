Sorprendente última hora sobre el estado de salud de Michael Schumacher (57 años)
El piloto alemán, residente en Mallorca, ya no estaría postrado en la cama después de más de 12 años
Michael Schumacher es toda una leyenda de la Fórmula 1. Siete campeonatos mundiales sólo están al alcance del piloto alemán y de Lewis Hamilton y sus más de 300 carreras disputadas en la máxima categoría a lo largo de su carrera le han puesto en peligro en numerosas ocasiones. Generalmente salía ileso de los accidentes y tuvo que ser hace más de 12 años cuando, esquiando, más cerca estuvo de perder la vida. El apoyo de su familia, su fe, el buen hacer de los médicos y su capacidad económica le mantuvieron con vida cuando lo normal era perderla. Postrado en una cama y rodeado de sus seres queridos, la familia decidió mantener a Michael en un segundo plano, oculto de todo el entorno mediático al que estaba acostumbrado.
Muy lejos de ser el Schumacher de la memoria colectiva, estar postrado en la cama desde 2013 le ha cambiado radicalmente la apariencia. Pero, lejos de darse por vencido, ahora llegan noticias alentadoras por medio del 'Daily Mail'. Michael Schumacher "ya no está postrado en la cama". El heptacampeón sigue residiendo en Mallorca junto a su familia, pero ahora empiezan a poder moverle en silla de ruedas. Pero esto no es todo.
La mejora es evidente y aseguran que puede entender algunas cosas que suceden a su alrededor, comunicándose mediante un controlado parpadeo. Pase lo que pase, ya es un hecho que Michael ha ganado la carrera más importante de su vida a sus 57 años.
Schumacher, el apellido más ilustre del asfalto
Tiene un hermano menor, Ralf Schumacher, que también fue piloto de Fórmula 1 y un medio hermano, Sebastian Stahl, que también fue piloto de automovilismo. Su hijo Mick Schumacher fue piloto de Fórmula 1 y actualmente es de resistencia. Anteriormente, fue campeón de la Fórmula 3 Europea en 2018 y del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2020. También fue miembro de la Academia de pilotos de Ferrari. Su sobrino, David Schumacher (hijo de Ralf), también es piloto y disputó la Fórmula 3 y el DTM.
