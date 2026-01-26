Las dudas que nadie esperaba con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin… y cómo pueden afectar a Fernando Alonso

La expectación en torno al proyecto de Adrian Newey y Fernando Alonso en Aston Martin convive, a estas alturas, con más interrogantes que certezas. El ambicioso plan del equipo británico mira directamente a 2026, año del gran cambio normativo en la Fórmula 1, y ese horizonte condiciona decisiones que hoy generan ruido. Una de ellas, especialmente llamativa, es la ausencia del monoplaza verde en los primeros tres días de shakedown previstos en Barcelona, un detalle que ha encendido las alarmas entre los aficionados y ha alimentado las dudas sobre el punto real de desarrollo del coche. En Silverstone se insiste en que la prioridad es construir una base sólida pensando en el nuevo reglamento, aunque el presente inmediato quede parcialmente en segundo plano. No sería, en cualquier caso, una situación inédita en la trayectoria de Newey: sus coches han llegado históricamente con el tiempo justo a la pretemporada, exprimiendo cada hora de diseño y fabricación. El contexto actual de la parrilla, con varios equipos ajustando plazos y sufriendo retrasos (véase el caso de Williams que ni aparecerán por Montmeló), invita a la cautela antes de hablar de problemas estructurales. Aun así, la combinación de cambios técnicos profundos, decisiones estratégicas arriesgadas y la figura de Alonso, siempre exigente con el corto plazo, convierte el arranque del proyecto en uno de los focos más observados del paddock.

Qué significa realmente que Adrian Newey llegue a Aston Martin

Adrian Newey está considerado como uno de los mayores talentos en cuanto a ingeniría en la Fórmula 1 y, en general, del automovilismo se refiere. El veterano ingeniero lleva a sus espaldas muchos años de éxito, incluso antes de todos los monoplazas campeones que ha construido tanto a nivel de pilotos como de marcas. El británico ha participado en 12 coronas de constructores (Williams, McLaren o Red Bull) y 13 de pilotos desde 1992 (Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Max Verstappen...)

Con más de dos décadas en la Fórmula 1 y el reciente éxito con Red Bull en la época del 'efecto suelo' se ha podido comprobar cómo la experiencia es un grado. Newey ha fabricado coches en muy distintas normativas técnicas y de ahí parte de su habilidad para encontrar zonas grieses en el reglamento, pero como él, otros muchos, no hay que olvidar que la Fórmula 1 es una categoría puntera en cuanto a investigación en varias ingenierías y más, cuando debes ir por delante de la norma y de tus rivales.

La llegada de Newey a Aston Martin supone pues, más allá de lo evidente a nivel anímico y de prestigio, una mente brillante que puede diseñar o dirigir el diseño de un Fórmula 1 campeón. Eso sí, los milagros no existen y Newey tendrá que conglomerar muchas cosas en una nueva factoría y túnel de viento que tiene margen de mejora y de aprendizaje. No hay que olvidar que Aston Martin no ha pasado del quinto puesto en las últimas temporadas en el Mundial de Constructores.

El gran temor: los plazos y el tiempo que no espera a Fernando Alonso

A nivel de aficionado a la Fórmula 1 la gran duda con la llegada de Newey a corto plazo es si le dará tiempo a construir un coche capaz de pelear con los mejores. La edad no perdona y Fernando Alonso va a vivir en 2026 sus últimas carreras en la máxima categoría, ya sea su retirada tras el próximo curso o en 2027. Por ese motivo la paciencia en los seguidores del bicampeón del mundo es efímera.

Fernando Alonso a sus 41 años ha demostrado que sigen en plena vigencia dentro de la parrilla actual. Una buena prueba de ello ha sido la votación interna de los mejores de la temporada de la Fórmula en la que el asturiano ha sido escogido en la cuarta posición solo por detrás del desempeño de Max Verstappen, Lando Norris y George Russell. Sin embargo la duda es legítima más aún cuando el propio Alonso ya ha avisado de que no es eterno y en cualquier momento llegará el momento de dejar la Fórmula 1 atrás y eso, por desgracia, cada está más cerca ineludiblemente.

Aston Martin, Honda y Newey: demasiados cambios al mismo tiempo

Otro de los riesgos que juega en contra de Alonso a pesar de la llegada de Newey a Aston Martin son los constantes cambios en los que se ve envuelta la escudería de Lawrence Stroll. El multimillonario no cesa en su objetivo de ser campeón del mundo de Fórmula 1, sin embargo, más allá de la enorme cantidad de dinero que ha tenido que invertir o que requiere un equipo que quiere reinar, el contínuo baile de piezas en el organigrama (aunque sea para firmar a los mejores) no ayuda en el proceso de maduración de un equipo campeón.

Por otro lado también entra en liza de la mano del cambio normativo de 2026 el papel de Honda como motorista. Los nipones han asegurado recientemente que la "no se deben bajar las expectativas con Honda para este 2026". Veremos. Finalmente Newey ocupará un cargo que le obligará a estar no solo pendiente de su famosa 'libreta' y eso puede quitarle tiempo para lo realmente importante.

El precedente que inquieta a los aficionados de Alonso

Por otro lado entre la legión de fans de Fernando Alonso también está el miedo a que tantas promesas e inversión no se conviertan en resultados. Algo que ya le pasó a Fernando Alonso en su etapa en Ferrari, aunque en menor medida, pero, sobre todo, en el proyecto de McLaren Honda, donde pasó parte de sus mejores años en un coche con recurrentes problemas año tras año, precisamente de la mano de la marca nipona. Para la historia queda aquel "GP2 engine".

Por lo tanto es normal que el público esté a la expectativa de ver cómo se revoluciona una parrilla, que ni siquiera empezará a ordenarse con el pistoletazo de salida con el GP de Australia a principios del mes de marzo.

Por qué Alonso sigue siendo clave en el proyecto Newey

Entonces, ¿qué se puede esperar del papel de Alonso en Aston Martin? La vigencia, la mentalidad y el estado de forma de Fernando Alonso aún puede dar muchas cosas a la escudería. El asturiano en 2025 ha colocado el monoplaza verde en posiciones más altas de dónde debería estar. Evidentemente su experiencia también supone un buen 'feedback' para desarrollar el futuro a corto-medio plazo de la normativa que se estrena en 2026.

Eso y que a nivel de marketing Fernando Alonso sigue siendo uno de los más queridos y seguidos de la parrilla. Y es que de 22 pilotos tan solo hay cuatro campeones del mundo, entre ellos, Fernando Alonso.

Expectativa máxima… pero con cautela en el paddock

Es lógico que la llegada de Adrian Newey genere esperanza entre los seguidores de Fernando Alonso. La contrastada experiencia del ingeniero y el salto tecnológico a nivel de capital humano y tecnológico supone otro gran argumento para confiar en que el proyecto de Aston Martin puede ser ganador. Muchos expertos comentaristas y ex pilotos coinciden en que es la escudería del futuro. ¿Pero lo será ya? ¿Le dará tiempo al asturiano a disfrutar de él? En ningún ámbito las prisas son buenas, pero quizá en la Fórmula 1 todavía más y la paciencia es la que debe marcar los tiempos de crecimiento de un proyecto. De hecho en estos casos siempre hay que recordar el mantra que repite un sabio de la categoría como lo es Jose María Zapico (Virutas de Goma) para aspirar a ganar en la Fórmula 1 como mínimo debes esperar entre 4 y 5 años como plazo razonable para ello.

En Aston Martin quizá las prisas sirvan para dar ese salto de calidad que haga disfrutar de un coche ganador a Fernando Alonso o por el contrario para que la frustración y la decepción se apodere del proyecto. Y es que con la nueva normativa cualquier cosa puede pasar y si no que se lo digan a 'Brawn GP' .