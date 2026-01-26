Aston Martin ha publicado si irá a rodar a Barcelona

Aston Martin ha publicado en sus RRSS su plan de trabajo para el "Shake down" de Barcelona.

Hace unos días la escudería hizo público que no llegaba al primer día de rodaje en el Circuit de Barcelona Catalunya, y que haría público su itinerario para la semana en los siguientes días, hoy lo ha hecho público.

Fernando Alonso en la fábrica de Aston Martin / Aston Martin

El AMR26 no está listo

El primer coche diseñado por Adrian Newey en Silverstone, no ha llegado a tiempo al primer día en Barcelona. La decisión de apurar hasta el final de la semana responde principalmente al plan establecido por Adrian Newey, que ha optado por disponer de más tiempo para el desarrollo aerodinámico tras completar pasos previos como la recalibración del simulador y la puesta a punto final del túnel de viento, ambos nuevos en 2025.

La Fórmula 1 inicia en 2026 una nueva etapa, definida por el mayor cambio reglamentario de su historia, un escenario en el que los tiempos han terminado jugando en contra de varios equipos.

Adrian Newey en el garaje de Aston Martin / Aston Martin

Otros equipos

Aunque Aston Martin atraviesa un momento complicado, no es comparable al de Williams, que no podrá completar ninguna jornada esta semana, el quipo de Carlos Sainz no acudirá a Barcelona.

Primer día en Barcelona

Red Bull y Mercedes dominan el primer día en Barcelona, Ferrari espera a mañana. Colapinto, Bortoleto y Lawson, los primeros pilotos en sufrir problemas de fiabilidad en estos test.

Antonelli y Hadjar han sido los más rápidos del día y los únicos en bajar de 1'19''.

Cuando acudirá Aston Martin a Barcelona

El equipo ha confirmado que solo estará dos días en Barcelona, El AMR26 solo rodará jueves y viernes. Cada equipo dispone de tres días de pruebas de los cinco disponibles, por lo que sus programas han sido ajustados de manera distinta, que Aston Martin ruede dos días de tres únicamente no parecen noticias muy alentadoras para los aficionados de Fernando Alonso, pero esto se puede deber a retrasos o problemas, pero, también a cambios o ideas innovadoras de Adrian Newey.

No ha transcendido mucha información por el hermetismo que ha tenido la F1 al shakedown de Barcelona, el circuito de Baréin paga la exclusividad de los tests de pretemporada.

No hay que entrar en pánico

Los primeros días de test esta pretemporada son únicamente para dar rodaje y probar el nuevo motor de esta nueva normativa. Es importante rodar pero no trascendental.

Lo realmente importante vendrá en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, antes de ir al fuego real en Australia del 5 al 8 de marzo.