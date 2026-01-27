La baliza también se utiliza en la Formula 1

El Circuit de Barcelona Catalunya, amanecía con una amenaza de lluvia que ha tirado atrás a varios equipos, con un shakedown de cinco días a tres jornadas a elegir, la meteorología prevista para hoy hacía presagiar poca actividad en pista, en una semana centrada principalmente en acumular kilómetros con el nuevo motor, aunque todo esto, a priori.

Racing Bulls y Mercedes anunciaron que no saldrían a pista. Más tarde se sumaron a la lista Alpine, Cadillac, Audi y Haas.

La primera bandera roja del día tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien perdió el control y se salió en la curva 5, igual que Lewis Hamilton. Isak Hadjar ha protagonizado el primer accidente de esta temporada y se ha podido observar la "baliza" de la Formula 1.

La Formula 1 estrena nuevo reglamento, el más grande y exigente que se recuerda, y una de las novedades en este 2026 es la misma que para todos nosotros, una luz de emergencia que recuerda a la famosa Baliza V 16.

Cadillac también ha dejado ver la Baliza de la Formula 1.

Aun con estos problemas, la jornada para Red Bull y Ferrari ha sido positiva, ya que han acumulado un buen puñado de kilometraje, a diferencia de muchos rivales, que no han rodado o no están presentes

La lluvia terminó por marcar el desarrollo de la jornada

Fue ganando intensidad, tal como ya anticipaban los radares y las nubes amenazantes que se acercaban al circuito. Ferrari y Red Bull optaron por regresar al garaje, para más tarde regresar a pista con neumáticos de lluvia extrema y continuar con su programa.

Leclerc rodando bajo la lluvia / formula 1

Primeras imágenes de la aerodinámica activa

La Formula 1 ha compartido las primeras imágenes de como funciona la nueva aerodinámica activa de este nuevo reglamento. Cuando ambos alerones, delantero y trasero se abren y se cierran para otorgar el máximo rendimiento posible, en elección del propio piloto.

Jason Somerville, jefe de aerodinámica de la FIA, explica que la principal diferencia del DRS en los coches de 2026 no está en su función, sino en cómo se usa durante la vuelta. Mientras que el DRS actual solo se activa para adelantar cuando estás a menos de un segundo del coche de delante, el nuevo sistema permitirá a los pilotos alternar entre alta carga aerodinámica y baja resistencia en puntos predefinidos del circuito, optimizando velocidad en rectas y agarre en curvas sin depender de la proximidad de otro coche.

Existen dos modos de funcionamiento de la aerodinámica activa en los coches de F1 2026:

Modo "Z" : será la posición "estándar" con mucha carga aerodinámica, que se utilizará en las curvas.

: será la posición "estándar" con mucha carga aerodinámica, que se utilizará en las curvas. Modo X": será la posición de baja carga aerodinámica, que se utilizará en recta.

Los motores del 2026

La clave de la que todo el mundo habla en esta nueva reglamentación de 2026, es, sin duda la de los motores. Por eso existe esa preocupación y necesidad de tener mucho kilometraje en este shakedown de Barcelona y sacar los máximos datos posibles del nuevo motor, para llegar a los test de Baréin lo más avanzado posible y poder centrarte en aspectos técnicos y rendimiento.

Por esto nace el pesimismo hacía los equipos de los dos Españoles, que no han salido a rodar aún.

Noticias relacionadas

Aston Martin se espera el jueves, a Williams nada hasta Baréin.

Compara los sonidos de cada motorista: