Aston Martin debuta con un coche radical... y ahora sí va en serio

El AMR26 de Aston Martin ya está aquí. En el Circuit de Barcelona-Catalunya, que acogió este jueves la cuarta y penúltima jornada de los test a puerta cerrada programados por la Fórmula 1, la escudería verde por fin salió a pista para rodar sus primeras vueltas y darse a conocer al mundo. Tras ver en pista a los Red Bull, McLaren, Ferrari o Mercedes en los días previos, esta jornada toda la atención estaba centrada en Aston Martin, que presentó un diseño radical en comparación con el resto de competidores.

El equipo no se ha presentado oficialmente todavía, lo hará el próximo 9 de febrero, así que esta era esta la primera vez que se podía ver el nuevo diseño de Adrian Newey para 2026. El estreno se hizo esperar, y es que unos problemas en el traslado atrasaron los planes de los de Silverstone, que finalmente pudieron salir a pista en la sesión de la tarde, con Lance Stroll al volante, dejando para Alonso la jornada del viernes.

Fueron momentos de absoluta locura. Las primeras imágenes del AMR26 permitieron ver un monoplaza con mucha personalidad; un alerón delantero sin las ondulaciones del resto, un morro cuadrado que difiere de otros equipos, salidas de aire distintas, una suspensión delantera fascinante y pontones bajos. Queda por ver si se trata de una versión todavía inacabada del coche de la escudería británica y las piezas definitivas están por llegar, pero lo cierto es que Adrian Newey no se ha limitado a seguir la tendencia y ha buscado una manera de dar el gran golpe. Solo el tiempo dirá si tiene la razón.

Quienes sí tuvieron que modificar su hoja de ruta para este jueves fueron los de Red Bull. Max Verstappen debía subirse al RB22 pero según informó 'De Telegraaf', tras el accidente de Isak Hadjar del miércoles se necesitaban piezas de repuesto que no llegaron hasta la tarde, por lo que el rodaje del neerlandés se aplazó al viernes. En pista si estuvo Ferrari, de la mano de Lewis Hamilton primero, que firmó las referencias en los primeros compases, después para Leclerc. Fue el día también del estreno de Oscar Piastri con el MCL40, después de que Lando Norris lo hiciera en la jornada previa.

Asustan y mucho los Mercedes con ese W17 que tanto temor mete a toda la parrilla; Russell por la tarde superó los tiempos de Antonelli y marcó un 1'16''641 que hace estar alerta a todos. Buenas tandas para Ferrari también, asegurando la fiabilidad de su motor. La sesión cerró con una bandera roja de Aston Martin, aunque conviene no preocuparse demasiado si se tiene en cuenta la juventud de los monoplazas. Este viernes, última jornada y turno para Fernando Alonso para sacar tiempos y comprarse con el resto.