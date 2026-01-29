Aston Martin ya rueda en Barcelona

El coche con el que Fernando Alonso y todos sus aficionados sueñan con la 33 o con el tercer mundial, ya ha salido a pista por primera vez.

Tras estar todo el día esperando en el Circuit De Barcelona Catalunya a la salida del AMR26, pasadas las 17 de la tarde, a falta de menos de una hora de finalizar el cuarto día de test, el equipo británico ha decidido sacar el monoplaza a pista.

Coche radical y diferente

Como cabía esperar de un diseño de Adrian Newey , el coche es completamente distinto a todo lo que se había visto en este shakedown de Barcelona.

No ha pasado desapercibido para nadie, es muy distinto a sus rivales e ilusiona y asusta a partes iguales.

¿Por qué en negro?

El AMR26 ha salido completamente en negro porque todavía no ha presentado su livery oficial para la temporada y la Formula 1 y los equipos por marketing y contratos no quieren y no pueden mostrar los coches antes de que se haga el acto oficial. Los de Silverstone lo tienen planeado para el 9 de febrero.

Siempre hay que tener paciencia

Aunque desde el paddock se comenta que el Aston Martin da miedo y es radical, el monoplaza ha tenido su primer percance. Ha protagonizado una bandera roja tras quedarse parado en la entrada al Pit-Lane, no es alarmante ya que es algo de la parte eléctrica del motor y que muchos de los equipos han sufrido también en estos test.

¿Cuándo se sube Fernando Alonso?

El piloto asturiano se subirá mañana al coche por primera vez, hoy lo ha estrenado el hijo del jefe, su compañero Lance Stroll.

Aunque el equipo no ha hecho oficial nada, lo lógico y normal es que ambos pilotos compartan día mañana en pista, uno hará la jornada de la mañana y otro el de la tarde ya que el día de hoy, Stroll, no ha rodado prácticamente.

Alonso está ilusionado

Así se lo ha dicho a jugones.

¿Cómo es el Aston Martin de Newey?

Lo que más impresiona es la suspensión delantera tan trabajada y diferente con unos brazos muy separados y retrasados. Se trata de una "push rod".

Pero si algo llama la atención a simple vista es cómo Adrian Newey ha esculpido un canal muy marcado en la tapa motor, incorporando una especie de entrada de aire destinada a mejorar la refrigeración de la unidad de potencia. Esta solución no solo cumple una función térmica, sino que también está pensada para generar una elevada carga aerodinámica en la parte trasera del coche.

Se ve mucho suelo del coche y eso es buena señal ya que es un indicador de que el coche está muy comprimido y excavado y deja unos pontones ultra estrechos que permiten canalizar el aire hacia atrás de una manera muy eficiente.

El morro, más corto que sus rivales y más ancho, tiene una curva muy exagerada que deja entrar mucho aire a la suspensión.

La parte de atrás también super estrecha y cerrada, la toma de refrigeración arriba del difusor super pequeña también como la del "airbox" sobre la cabeza del piloto.

Noticias relacionadas

El AMR26 / Aston Martin

Motor Honda

Ahora es el turno de los japoneses. Podemos intuir y también imaginar que Adrian Newey ha vuelto a hacer un gran trabajo. Como ya hemos visto, el coche está muy trabajado y presenta un concepto claramente radical. A ello se suma una ventaja clave: ser el único equipo motorizado por Honda, algo que ofrece una libertad de diseño muy superior al resto, pero también la desventaja de tener menos datos. En una reglamentación como la actual, donde la unidad de potencia es absolutamente determinante, ese factor puede marcar diferencias importantes.