El Aston Martin de Newey sorprende a todos

El shakedown de Fórmula 1 en Barcelona dejó muchas miradas cruzadas en el paddock, pero hubo un monoplaza que acaparó la atención incluso sin buscarlo. El Aston Martin fue, para muchos técnicos y pilotos, el coche más diferente de los que rodaron en Montmeló. No por tiempos ni por prestaciones por que todavía es demasiado pronto para eso, pero sí por concepto. Y uno de los que no dudó en señalarlo fue George Russell.

El piloto de Mercedes fue claro al analizar lo que se vio en pista. “El Aston Martin fue probablemente el más destacado en términos de diseño del coche”, explicó, apuntando directamente a una suspensión trasera que no pasó desapercibida para nadie. Un diseño agresivo, llamativo y poco continuista que volvió a poner el foco sobre una figura que sigue marcando diferencias incluso antes de competir: Adrian Newey.

El AMR26 de Aston Martin, en acción / Aston Martin

Russell, eso sí, quiso rebajar cualquier lectura superficial más aún cuando Mercedes se mostró tan sólido durante las cinco jornadas en Barcelona. “No es una competición por ver quién es más sexy, sino por lo rápido que es en la pista”, matizó. Una frase que resume bien el sentir general del paddock. El Aston Martin no está siendo analizado por lo que puede correr —todavía—, sino por lo que representa. Es el primer coche diseñado por Newey en la escudería británica y, como tal, rompe con muchas de las soluciones vistas en otros equipos durante este arranque de pretemporada.

Más allá del impacto visual, el respeto es evidente. “No se puede descartar a Aston Martin, porque lo que ha construido Adrian es espectacular”, añadió Russell, que también puso en valor el papel de Honda en este nuevo proyecto. El británico recordó la etapa del fabricante japonés junto a Red Bull y dejó claro que el potencial técnico está ahí, aunque el cronómetro todavía no haya hablado.

2026: La gran apuesta de Aston Martin

Las palabras del piloto de Mercedes conectan directamente con una sensación compartida en el paddock: el Aston Martin de 2026 —pensado ya bajo el nuevo reglamento técnico— no se parece a nada de lo que ha rodado en Barcelona. Es distinto en formas, en soluciones y en filosofía. Una apuesta arriesgada, fiel al ADN de Newey, que históricamente nunca ha buscado copiar, sino anticiparse.

Noticias relacionadas

Russell incluso tiró de memoria para contextualizar el momento. “Sería fantástico ver una gran lucha, recuerdo 2012 con los McLaren, Fernando y Red Bull”. Una referencia que habla más de respeto que de rivalidad. Porque en este inicio de ciclo, Aston Martin no compite aún por victorias, pero sí por algo igual de importante: ser tomado en serio desde el primer día. Y en eso, al menos en Barcelona, ya ha ganado una pequeña batalla.