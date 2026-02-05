Breitling marca el tiempo de la nueva era de Alonso

El equipo de Fernando Alonso continúa reforzando su estructura fuera de la pista. La prestigiosa firma suiza de relojería Breitling ha anunciado su incorporación como nuevo patrocinador, en un acuerdo que une a una de las marcas más reconocidas del mundo con uno de los nombres propios de la Fórmula 1.

Historia en F1

La marca suiza Breitling ha mantenido históricamente una estrecha relación con el mundo del automovilismo y, en especial, con la Fórmula 1. En el pasado, leyendas como Graham Hill y Jim Clark lucieron modelos emblemáticos de la firma, como el Breitling Navitimer.

¿Qué busca breitling?

“Aston Martin construye coches que son tan presencia como rendimiento, compartimos ese mismo legado de diseño icónico: cada línea, acabado y proporción tiene un propósito. Nada se deja al azar”, ha afirmado Georges Kern, CEO de Breitling.

¿Qué busca Aston Martin?

“Nuestra búsqueda de un Campeonato del Mundo exige socios que estén a la altura de nuestra ambición. Hoy, estamos orgullosos de dar la bienvenida a Breitling al equipo. Más allá de una herencia compartida, nos unen valores que impulsan todo lo que hacemos. La precisión, la artesanía y la excelencia en ingeniería que perseguimos en Aston Martin Aramco son valores que Breitling vive y respira. Esperamos con entusiasmo trabajar juntos”, ha señalado por su parte Lawrence Stroll.

Puede afectar a la Livery

El monoplaza que se presentará el próximo 9 de febrero, podría traer consigo una sorpresa significativa en su diseño. Todo apunta a que el color amarillo tendrá un protagonismo destacado en alguna parte del coche, algo nuevo desde que Alonso se unió al equipo.