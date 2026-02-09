Esta es la decoración del coche de Alonso
El primer Aston Martin de Adrian Newey para Alonso ya se ha vestido para competir.
El primer Aston Martin diseñado por Adrian Newey y el primer monoplaza del ingeniero para Fernando Alonso ya se ha presentado al mundo con su ropa definitiva.
En el shakedown de Barcelona apareció la “mamba negra”, un coche extremadamente radical en lo técnico, fiel al sello inconfundible de Adrian Newey. Sin embargo, su aspecto no era el definitivo, el monoplaza rodó completamente negro porque todavía no se había presentado la livery oficial de la temporada. Por motivos contractuales y de marketing, el AMR26 se mostró sin decoración final, vestido de un negro íntegro que impresionaba y casi intimidaba. Una imagen sobria y agresiva que hizo que el coche acaparara todas las miradas desde el primer momento en pista.
Palabras de Alonso
Fernando Alonso: "Creo que iremos de menos a más, eso es seguro" "Ojalá podamos tener a mitad de año un coche que nos permita luchar por cosas grandes". "Tenemos al mejor diseñador de coches que ha existido y unas instalaciones top. Ahora nos falta tiempo para engranar eso".
"Aunque empecemos con un poco de retraso, hay tiempo para recuperar "La segunda mitad del año será más importante que la primera".
Fernando Alonso, sobre la compresión del motor Mercedes: "Sería bueno comenzar con las mismas reglas para todos" "No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse, pero esto también es Fórmula 1, así que debes entender que todo lo que sucede está controlado por la FIA y debes aceptar la decisión final" "Confío en que la FIA lo controle y supervise, y confío en Honda y Aramco para asegurarse de que nuestro motor sea lo suficientemente competitivo".
Así es la decoración del AMR26
