Ferrari y McLaren marcan la pauta en Bahréin; muchos deberes para Aston Martin

La segunda jornada de test oficiales de la temporada 2026 de la F1 en Bahréin dejaron a Charles Leclerc como el más rápido del día por delante del vigente campeón Lando Norris, con un escaso margen entre ambos. Monegasco y británico acumularon muchos kilómetros de rodaje en un día en el que Mercedes y Red Bull presentaron algunas dificultades que les impidieron rendir al máximo y en el que las dudas en Aston Martin volvieron a surgir.

El AMR26 fue el monoplaza que menos rodó en la primera jornada de test en Bahréin. Lance Stroll sólo pudo dar 36 vueltas después de que el equipo detectara una "anomalía en los datos del motor Honda". Caras largas en el box y un pésimo augurio para los de Silverstone, que ya llegaron muy apurados a los primeros ensayos de Barcelona. Hoy era el turno de Fernando Alonso y aunque se llegó casi al centenar de vueltas, las sensaciones no fueron buenas y la tanda más larga no sobrepasó las 11 vueltas.

En solo tres horas Fernando Alonso ya había completado más vueltas que Stroll el día anterior y hasta la F1 destacaba la “sólida” matinal del piloto asturiano, que se ha marchaba al descanso de mediodía con 55 vueltas, sin ninguna incidencia, aunque lejos de los tiempos de cabeza, con el noveno tiempo -y último de los que salieron a pista por la mañana-, con una mejor vuelta en 1.38.960, es decir, cuatro segundos y medio más lento que el tiempo que le valió a Charles Leclerc para liderar la tabla.

Leclerc, el más rápido

Leclerc bajó por dos veces su mejor crono para terminar la mañana al frente con un tiempo de 1.34.273, restando dos décimas el mejor registro del miércoles, obra de Lando Norris. Si el Ferrari SF-26 parece un gran coche a una vuelta, el McLaren del campeón ha sido de largo el más solvente en ritmo con el compuesto duro (C1). Además, Norris ha escalado al segundo puesto, a medio segundo de Leclerc y han sido los dos únicos pilotos en 1:34. Unos cronos que ya no se mejoraron en la sesión de tarde.

La velocidad del coche de Alonso está limitada en recta, con un 318 km/h como mejor paso, frente a lois 338 km/h de Leclerc, pero en Aston Martin los cronos no son ahora mismo lo más relevante, sino acumular kilómetros y probar la fiabilidad y los nuevos sistemas de recuperación de energía.

Williams, por su parte, continuó con su trabajo a contrarreloj, tras perderse los test de Barcelona. Alex Albon acumulón 62 giros en la matinal y fue relevado por Carlos Sainz durante la tarde, para sumar otras 69 vueltas más y un mejor tiempo de 1:37.592.

Error de 'novato'

La única bandera roja de la mañana la protagonizó Cadillac, que este año se incorpora a la parrilla como undécima escudería y sufre los habituales problemas de ‘juventud’ de un coche y una estructura a los que todavía les falta mucho rodaje y trabajo de adaptación. Después de que su monoplaza se parase nada más salir a pista, Checo Pérez pudo volver pronto a la acción y despidió la mañana octavo, a 4.3 de Leclerc. Por la tarde fue turno para su compañero, Valtteri Bottas, que firmó 67 vueltas y un mejor crono de 1:36.824.

En Red Bull en una jornada destinada en solitario a Isack Hadjar, las cosas se complicaron en la matinal. El francés no pudo dar ni una sola vuelta después de que los mecánicos tuvieran que hacer frente a una fuga en el motor del RB22, un coche que hasta el momento se había mostrado fiable pese a tratarse del primer año de las nuevas unidades de potencia fabricadas por Red Bull en colaboración con Ford. Por la tarde, Hadjar sí pudo salir a pista y acumular 87 vueltas, además de conseguir el quinto mejor tiempo del día, 1:35.56.

También aparecieron los primeros signos de alarma en Mercedes, en plena 'tormenta' por la polémica de sus motores, y Kimi Antonelli, que solo tenía asignado el turno matinal antes de ser relevado por Russell por la tarde, apenas pudo completar tres vueltas por un fallo mecánico. El británico sí que pudo acumular rodaje, con 54 vueltas. Tuvo tiempo también de probarse con el crono y firmó un 1:35.466 que fue el cuarto mejor registro, por detrás del de Leclerc, Norris y un Ollie Bearman que mostró la fiabilidad del Haas en este 2026.