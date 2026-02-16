Cuenta atrás en Sakhir: todo lo que se juega la F1 en la semana 2

La recta final de la pretemporada arranca este miércoles 18, con los tres últimos días de pruebas para los once equipos de la parrilla. Un ensayo definitivo antes de que el semáforo se ponga en verde en Melbourne y empiece el fuego real del campeonato. No son unos test cualquiera. Son, probablemente, los más trascendentes de las últimas décadas por el profundo cambio de reglamentación que ha transformado la categoría, especialmente en lo referente a las nuevas unidades de potencia. La semana pasada ya dejó claro que el nuevo concepto de motor es un auténtico rompecabezas técnico: gestión eléctrica más compleja, equilibrio distinto entre potencia y eficiencia y una adaptación que no está siendo sencilla. De hecho, varios pilotos ya han dejado entrever sus sensaciones, admitiendo que el comportamiento del coche ha cambiado de forma notable. Por eso, estos tres días finales no solo servirán para acumular kilómetros, sino para entender realmente quién ha interpretado mejor esta nueva era de la Fórmula 1 e intentar divisar quien se está adaptando mejor.

¿Qué podemos esperar de la semana 2?

Para esta semana se prevé que los monoplazas que rueden en Baréin ya incorporen mejoras respecto a la primera tanda de pruebas, una versión evolucionada de los proyectos iniciales. Sin embargo, todavía no veremos el paquete definitivo con el que las escuderías afrontarán la primera cita del calendario en Australia.

En esta segunda y definitiva semana todo invita a pensar que veremos un cambio de ritmo evidente. Las escuderías deberían empezar a exprimir algo más el potencial real de sus monoplazas, ajustar mapas de motor y completar simulaciones más exigentes. El cronómetro comenzará a ofrecer referencias más fiables y menos camufladas. Después de estos tres días se cierra la persiana de los test. Salvo algún rodaje promocional o ‘shakedown’ pendiente, los equipos no volverán a pisar pista hasta los primeros libres en Melbourne.

FERRARI

En Maranello parece que han trabajado y se espera que los italianos traigan una evolución grande en su SF-26. La escudería italiana ha introducido una evolución importante que afecta a la unidad de potencia, incorpora retoques aerodinámicos visibles y, según apuntan medios del país transalpino, podría incluir modificaciones en la transmisión. Después de acumular un volumen considerable de kilómetros sin incidencias graves en la primera semana, el objetivo ahora es otro: comprobar si el salto es real cuando se aprieta el ritmo y confirmar que la fiabilidad se mantiene intacta. Ferrari quiere llegar a la primera cita del calendario con certezas, no con dudas.

Lewis Hamilton rodando en Baréin semana 1 / ferrari

MERCEDES

Antes incluso de que comenzaran los test, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ya ocupaba el foco mediático. En el paddock se hablaba con insistencia de la potencia de su nueva unidad de potencia, y esa rumorología no hizo más que crecer tras el ‘shakedown’ completado en Barcelona, donde el monoplaza rodó sin contratiempos aparentes. La solvencia mostrada en esa primera toma de contacto reforzó la sensación de que la estructura de Brackley podía haber interpretado mejor que nadie el nuevo reglamento. Sin embargo, en Mercedes y varias escuderías propulsadas por Mercedes han deslizado que la referencia ahora mismo podría estar en Milton Keynes. Red Bull Racing para despejar el foco, en la semana 2 veremos si dicen la verdad o están escondiéndose y tienen algo escondido.

Antonelli rodando en Baréin / Mercedes

MCLAREN

El jefe de McLaren F1 Team, Andrea Stella, ha rebajado ligeramente la euforia en torno a su equipo. El italiano ha señalado a Scuderia Ferrari y Mercedes-AMG Petronas Formula One Team como referencias iniciales tras las primeras simulaciones de carrera, dejando claro que, por ahora, McLaren no parte como favorito claro. McLaren ha estado jugando al despiste y podría ser uno de los equipos que estén en la pelea por el campeonato. De cara a estos últimos tres días en Sakhir, se espera que el equipo británico centre su trabajo en afinar el ritmo de carrera y exprimir el paquete técnico antes de Melbourne. Más que buscar titulares en la tabla de tiempos, McLaren necesita confirmar que puede pelear de tú a tú cuando el campeonato arranque de verdad.

Lando Norris rodando en Baréin / Mclaren

RED BULL

En el paddock, muchas miradas apuntan ahora hacia Red Bull Racing. La escudería de Milton Keynes ha generado expectación en esta pretemporada por el rendimiento de su primera unidad de potencia desarrollada íntegramente en casa, sorprendiendo a todo el mundo, El nuevo proyecto, impulsado por Red Bull Powertrains, parte inevitablemente de unas bases técnicas heredadas de Honda, no solo por la transferencia de conocimiento acordada entre ambas partes, sino también por el peso específico de numerosos ingenieros que formaron parte de la estructura japonesa. De hecho, la compra de parte de la propiedad intelectual del fabricante nipón permitió a Red Bull acelerar un proceso que, en condiciones normales, habría requerido años. Sin embargo, más allá de esas raíces compartidas, la realidad actual de ambos proyectos es muy distinta.

Ahora, en la segunda semana de test, tendrán que seguir acumulando kilómetros para confirmar esas buenas sensaciones y disipar cualquier duda. El objetivo es claro: consolidarse como grandes favoritos de cara al Gran Premio de Australia y entregar a Max Verstappen una herramienta capaz de pelear por todo desde la primera carrera.

Max Verstappen rodando en Baréin / Red Bull

¿Qué esperar de los españoles?

WILLIAMS

El arranque del curso 2026 no ha sido el esperado para Williams. La escudería británica se vio obligada a frenar sus planes tras no superar a tiempo el 'crash test' obligatorio, un contratiempo que dejó al conjunto de Grove sin rodar en el shakedown celebrado en Barcelona y alteró por completo su hoja de ruta inicial. Está clara la intención del equipo británico de no perder tiempo, ya que, desde primera hora de la mañana del primer día, rodaron y rodaron gracias a la buena fiabilidad del motor mercedes, ahora falta comprobar el trabajo realizado por Williams. El gran problema: El lastre del peso pasa factura. En el paddock ya se comentaba en voz baja. Que si era más grande que el resto, que si se veía “ancho” en pista, que si algo no cuadraba. Desde Grove trataron de apagar el fuego, pero la evidencia ha terminado por salir a la luz: el FW48 está por encima del peso ideal y eso, en la Fórmula 1 actual, se paga caro.

Aston Martin y Fernando Alonso

Nada ha salido como se había dibujado en el guion de Aston Martin. El equipo no está donde esperaba estar y la pretemporada ha caído como un auténtico jarro de agua fría en Silverstone. Las expectativas eran altas, el discurso ambicioso. Desde la ilusión de los aficionados hasta la ambición de Adrian Newey, pasando por la exigencia de Fernando Alonso, la inversión de Lawrence Stroll y el compromiso de Honda. Todos confiaban en dar un paso adelante claro y, de momento, la realidad está muy lejos de lo soñado. Ahora toca reaccionar. Aston Martin tiene varios frentes abiertos con el AMR26 y la fábrica echa humo tanto en Silverstone como en Sakura. El proyecto nació con retraso algo que el propio Newey dejó entrever en la presentación y eso está pasando factura, tanto en el desarrollo del chasis como en la integración con la nueva unidad de potencia. Uno de los puntos más delicados está en la transmisión. Desde Reino Unido se apunta a que la caja de cambios no estaría soportando bien la nueva exigencia del reglamento: ahora el motor debe girar muy alto para maximizar la recuperación de energía y eso somete al conjunto caja y diferencial, diseñados por primera vez íntegramente por Aston Martin a una tensión brutal en reducciones y frenadas. El resultado: un componente que estaría trabajando al límite y que obliga al equipo a reaccionar rápido si no quiere que el problema tenga consecuencias mayores durante la temporada. En Aston Martin ya miran más a la segunda mitad del campeonato que al arranque inmediato. La prioridad es clara: arreglar los problemas estructurales especialmente los relacionados con la unidad de potencia y, a partir de ahí, empezar a liberar el potencial real del AMR26. Porque dentro del equipo insisten en que hay mucho rendimiento escondido. Muchísimo. Incluso varios segundos por desbloquear.