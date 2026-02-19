El nuevo 'calvario' de Fernando Alonso con Honda: ¡Qué desastre!

La pretemporada de Fórmula 1 en 2026 no ha empezado de la mejor manera para los pilotos españoles. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso han dado señales de que sus nuevos monoplazas en el inicio del nuevo reglamento técnico estén cerca de las cuatro grandes escuderías (Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull). De hecho si Williams ha tenido problemas durante el invierno, los de Aston Martin y Honda invitan a pensar en que Fernando Alonso tendrá que pasar un nuevo calvario este curso, al menos, durante las primeras carreras.

El binomio Aston Martin – Honda desde luego que no ha arrancado con buen pie. Llegaron tarde a los primeros entrenamientos en Montmeló y en Bahrein los problemas empiezan a ser insoportables. La escudería que ahora dirige Adrian Newey vivió una mala semana inicial en Sakhir, pero la segunda no ha sido mucho mejor. Tanto el primer día como el segundo han estado lejos de los tiempos a priori competitivos y siendo el equipo con menos giros en ambas jornadas.

La unión Aston Martin – Honda, un dolor de cabeza para Alonso

El ambicioso plan de Lawrence Stroll para ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1 por ahora no está dando sus frutos. El fichaje de Adrian Newey, Honda y las nuevas instalaciones de la escudería verde todavía no están generando buenas sensaciones.

La pretemporada 2026 más que luces está dejando sombras tenebrosas en el futuro a corto plazo de Aston Martin y, por ende, de Fernando Alonso. El asturiano, que apenas ha podido rodar en la segunda semana de test en Bahrein, fue optimista de cara a la prensa, asegurando que “tienen alguna solución a corto-medio plazo” e incluso se rumorea que Aston Martin y Honda ya miran al estreno con el GP de Australia como momento en el que ya tendrán alguna mejora de chasis o motor para salvar la papeleta de las primeras carreras. Y es que a nadie le gusta que su coche esté hundido en el fondo de la parrilla.

Sin embargo las sensaciones son muy negativas, el motor Honda parece no dar el rendimiento esperado a nivel competitivo a estas alturas. Que llegan mal y tarde es una evidencia. La escasa experiencia de Aston Martin en otros asuntos como la construcción de una caja de cambios propia tampoco ha sido ni es tarea fácil. Mal augurio.

Redacción SD

La pesadilla de Alonso con Honda se repite de nuevo

No hace falta hace mucha memoria para recordar el "GP2 Engine" de Fernando Alonso en referencia a un motor Honda que terminó por desquiciar al bicampeón del mundo durante su segunda etapa en McLaren. Tras su salida de Ferrari, el asturiano lo apostó todo al proyecto de McLaren con el motorista nipón, que volvía la F1 tras varios años fuera.

La unión fue una auténtica pesadilla para Alonso. Numerosos problemas de motor carrera tras carrera, falta de potencia... un sinfín de contratiempos que eliminaron de la zona competitiva a un Alonso probablemente en el mejor momento de su carrera. Alonso, McLaren y Honda se vieron en el fondo de la parrilla una y otra vez hasta que cada uno terminó por su lado. McLaren con Renault, Honda construyendo un motor campeón junto a Aston Martin y a Newey y Alonso fuera de la Fórmula 1 antes de su retorno a Alpine.

Fernando Alonso junto al equipo McLaren en su primera etapa con Honda / SD

¿Algún motivo para la esperanza de Alonso y de Aston Martin?

Evidentemente ni los aficionados ni Alonso ni Aston Martin ahora mismo tienen motivos tangibles de que lo visto en Bahrein va a cambiar próximamente. Lógicamente tanto Newey como Alonso y el resto del equipo se amparan en la capacidad de evolución del chasis durante la temporada. Sin embargo el AMR26 también necesita de un buen motor Honda para competir con Mercedes, Ferrari y compañía. Ahora solo queda esperar a que el trabajo en la escudería verde vaya en el buen camino, que con Newey siempre es algo más probable. Eso sí los milagros en la F1 tampoco existen.