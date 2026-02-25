El súper equipo que uniría a Alonso con dos campeones de F1

El automovilismo podría estar ante uno de esos proyectos que trascienden generaciones. Fernando Alonso ha dejado abierta la puerta a formar un equipo de ensueño para las 24 Horas de Le Mans junto a Sebastian Vettel y Max Verstappen. Tres campeones. Un mismo desafío: conquistar la resistencia más legendaria del mundo.

La idea, que parecía una simple conversación entre pilotos, empieza a tomar cuerpo. Y Alonso ya ha recogido el guante. “Tengo un récord del 100% de victorias en Le Mans. Si lo hago otra vez, todo tiene que estar muy bien preparado”, deslizó el asturiano, dejando claro que no regresaría a medias tintas. El mensaje no es casual y más con la retirada del asturiano en el aire.

Las 24 Horas de Le Mans no son una carrera cualquiera. Son tradición, resistencia y estrategia. Un escenario perfecto para unir talento y experiencia. En un contexto donde cada vez más pilotos de Fórmula 1 miran hacia el Mundial de Resistencia, la idea de un súper equipo no parece descabellada.

Alonso lo tiene claro: si regresa, será para ganar. Su frase sobre el “100% de victorias” es una declaración de intenciones. No se trata de una aventura simbólica. Se trata de competir al máximo nivel.

El asturiano ya demostró en su etapa con Toyota Gazoo Racing que puede adaptarse y liderar en entornos distintos a la Fórmula 1. Le Mans no es territorio desconocido para él. Pero hacerlo junto a Vettel y Verstappen añadiría un componente mediático y deportivo sin precedentes.

Fernando Alonso celebra su victoria en Le Mans con Toyotaa Gazoo Racing / SD

Un trío que agita el paddock

Alonso sabe lo que es ganar en el Circuito de La Sarthe. Lo hizo en dos ocasiones y mantiene una estadística impecable en la prueba reina del Mundial de Resistencia. Su experiencia, sumada a la velocidad pura de Verstappen y la inteligencia estratégica de Vettel, conformaría un tridente histórico.

La conexión no es improvisada. Vettel ha reconocido recientemente que sigue en forma y que no descarta volver a competir si el proyecto le seduce. Su retirada de la Fórmula 1 nunca sonó definitiva, y el alemán siempre ha mostrado respeto por Alonso, con quien compartió algunas de las batallas más intensas de la parrilla.

Por su parte, Verstappen tampoco ha escondido su admiración por el español. El neerlandés ha dejado caer que le gustaría compartir equipo con Alonso en alguna categoría en el futuro. Además, ha insinuado que su etapa en la Fórmula 1 podría no prolongarse tanto como muchos imaginan, abriendo la puerta a nuevos retos fuera del Gran Circo.

Fernando Alonso camina junto a Max Verstappen en el circuito de Sakhir durante la pretemporada 2026 de F1 / EP

¿Sueño o proyecto real?

El contexto acompaña. Vettel busca motivación. Verstappen piensa en el largo plazo y en categorías como la resistencia. Alonso, mientras tanto, gestiona su tramo final en la Fórmula 1 con la vista puesta en 2026. El calendario no es eterno, pero la ambición sigue intacta.

Un equipo formado por estos tres campeones no solo sería competitivo. Sería histórico. Reuniría más de una década de títulos mundiales, estilos distintos y una narrativa irresistible para el automovilismo.

La clave estará en la preparación. Alonso ha sido claro: todo debe estar perfectamente estructurado. En Le Mans no basta con talento. Hace falta un proyecto técnico sólido, estrategia milimétrica y cohesión absoluta.

Para Alonso, regresar a Le Mans significaría ampliar su legado fuera de la Fórmula 1. Para Vettel, sería una vuelta inesperada al primer plano. Para Verstappen, la posibilidad de explorar nuevos territorios en la parte final de su carrera.

Por ahora, son declaraciones, guiños y puertas abiertas. Pero cuando tres campeones hablan en la misma dirección, el automovilismo escucha. Y si finalmente comparten coche en Le Mans, no será solo una carrera. Será un acontecimiento.