El 'jefe' de la Fórmula 1 da pistas sobre la retirada de Fernando Alonso

El futuro de Fernando Alonso vuelve a situarse en el centro del debate. A sus 45 años en 2026, el piloto asturiano encara una etapa decisiva de su carrera deportiva mientras crecen las preguntas sobre una posible retirada al término de la próxima temporada. Una cifra que, en la historia moderna de la Formula 1, marca casi siempre el final del camino.

El asturiano ha desafiado esa lógica desde su regreso en 2021. Ha mantenido rendimiento, velocidad y ambición, pero la Fórmula 1 no espera a nadie. El margen para volver a luchar por victorias es cada vez más estrecho. Alonso siempre ha dejado claro que su motivación depende de tener un proyecto competitivo. Y ahí entra en juego el futuro de su equipo.

Fernando Alonso ha demostrado que sigue siendo competitivo. Sus actuaciones en clasificación y su capacidad estratégica continúan marcando diferencias. Sin embargo, la Fórmula 1 actual exige un proyecto sólido durante varias temporadas y el asturiano ya no puede permitirse esperar ciclos largos de reconstrucción.

2026 será clave. Si Aston Martin y Honda consiguen un monoplaza capaz de pelear por podios y victorias, la retirada podría aplazarse. Si el proyecto arranca con dudas, el doble campeón del mundo podría considerar que ha llegado el momento. La realidad es simple. Alonso no quiere ser un piloto de mitad de parrilla. Quiere competir por ganar.

Alonso y Stroll este jueves en el circuito Red Bull Ring. / ASTON MARTIN F1 TEAM

Aston Martin, Honda y el proyecto 2026

El gran punto de inflexión debe ser 2026. La nueva normativa técnica y el cambio de proveedor de motores pueden alterar el orden de la parrilla. Aston Martin F1 Team afronta ese año como su gran apuesta estructural, con la llegada de Adrian Newey como arquitecto técnico del proyecto y la alianza oficial con Honda como motorista.

Sin embargo, el arranque del proyecto no ha sido brillante. La transición técnica, los ajustes internos y la adaptación a la nueva normativa suponen riesgos. Alonso lo sabe. Y también sabe que 2026 podría ser su última gran oportunidad real de volver a ganar en Fórmula 1. Si el coche responde, seguirá. Si no, el escenario cambia. De momento la pretemporada indica que Honda está algo perdido con el motor y el Aston Martin lejos de ser un coche competitivo de inicio.

Domenicali no ve la retirada cercana de Alonso

Las recientes declaraciones del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, han avivado el debate sobre la retirada de Alonso..“Son gigantes de la F1, son protagonistas muy importantes… no los veo retirándose”, afirmó Domenicali al referirse a los veteranos de la parrilla. Un mensaje claro. La Fórmula 1 no quiere perder a uno de sus grandes referentes pero el tiempo corre.

Las palabras de Stefano Domenicali reflejan el valor que tiene Fernando Alonso para el campeonato. “Son un activo muy importante para la F1”, subrayó el CEO. Y no es solo una cuestión deportiva. Alonso genera audiencia, expectación y narrativa. Su continuidad beneficia al espectáculo.

"Tengo algunas dudas, porque son luchadores y han demostrado que, si tienen una buena combinación de coche y equipo, sin duda lucharán durante más tiempo", sentencia Domenicali sobre el futuro de Alonso y de Hamilton.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en la inauguración de la exposición de la competición en Madrid. / FÓRMULA 1

¿Última oportunidad real?

El nuevo reglamento de 2026 abre una ventana. Probablemente la última. Alonso afrontará esa temporada sabiendo que el margen temporal es limitado. La historia reciente demuestra que los cambios normativos pueden alterar jerarquías, y Aston Martin ha invertido fuerte para estar en la pelea.

Fernando Alonso sigue siendo uno de los grandes protagonistas del campeonato. Stefano Domenicali confía en que continúe. La afición también. Sin embargo, el 2026 se perfila como un punto de inflexión. El año que puede decidir si el asturiano prolonga su leyenda o pone el broche definitivo a una de las carreras más influyentes de la Fórmula 1 moderna.