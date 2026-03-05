Todo lo que se sabe del Aston Martin para el GP de Australia: Newey y Alonso desvelan la situación del AMR26

La temporada 2026 de Fórmula 1 arranca este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Tras una pretemporada errática y poco ortodoxa, las miradas estarán puestas en el nuevo binomio Aston Martin – Honda HRC. Las expectativas con el nuevo coche diseñado por Adrian Newey son altas, más aún, con Fernando Alonso de por medio. Sin embargo, por el momento, nada hace creer que el asturiano y la escudería de Lawrence Stroll tengan el inicio de curso deseado. Nada más lejos de la realidad.

Cómo estará el asunto para que tanto Adrian Newey como Koji Watanabe hayan asegurado públicamente que ni Aston Martin ni Honda HRC llegan preparados a la cita de Albert Park. La falta de vueltas en los test de pretemporada en el AMR26, provocada en gran medida por las vibraciones del motor y el daño en las baterías, han encendido las alarmas en la escudería de Alonso.

Tanto es así que ya desde hace días se habla abiertamente de la posibilidad de que ni Alonso ni Stroll puedan acabar el Gran Premio de Australia en pista. Al menos las declaraciones de todos los implicados van en ese sentido, Alonso, Stroll, Newey, Watanabe… nadie esconde que tienen problemas.

Desde Bahrein hasta ahora Honda todavía no ha resuelto el grave problema de las vibraciones que dañan la batería. Por el momento, en los pocos kilómetros que ha rodado el AMR 26, el potencial del coche está junto al nuevo equipo Cadillac, al final de la parrilla.

Adrian Newey reconoce que el Aston Martin todavía tiene problemas de rendimiento y fiabilidad. / EFE

La revelación de Newey que apunta a Honda HRC

La rueda de prensa conjunta entre Newey y Watanabe previa al GP de Australia ha dejado detalles importantes más allá de lo llamativo. Newey, que ha querido destacar el potencial del AMR26, ha deslizado que el gran problema de rendimiento llega desde el lado de Honda.

En Bahrein el Aston Martin estuvo a cuatro segundos del mejor coche. Un mundo de la Fórmula 1 actual. Tampoco rodaron mucho por lo que el banco de pruebas es escaso para ellos.

Newey reconoció que el chasis todavía tiene problemas como puede ser el sobrepeso o que no está el paquete optimizado, también como reveló Alonso por su parte. No obstante el jefe de Aston Martin aseguró que “puede ser el quinto mejor chasis” en ese momento y en una diferencia cercana al segundo con el mejor coche.

Si esta afirmación de Newey es correcta solo queda pensar en Honda como gran lastre del AMR26 en este momento. Newey confía en el “tremendo potencial de desarrollo” que tiene el monoplaza para ser competitivo esta misma temporada.

"Con el nivel al que llegamos en la fábrica gracias a ese plan de desarrollo, si hubiéramos tenido tiempo de traerlo aquí a Melbourne, estaríamos significativamente por delante de donde estaremos el fin de semana", reveló Newey.

“Por lo tanto, dado un poco de tiempo, no veo ninguna razón inherente dentro de la arquitectura del coche por la que no podamos volvernos casi, si no totalmente, competitivos en lo que respecta al chasis”, sentencia sobre el AMR26 a nivel de chasis.

El gran problema: vibraciones que afectan al motor Honda

Desde todos los sectores se indica que el gran problema de Aston Martin en este principio de temporada radica en las vibraciones que dañan la batería.

A priori Honda no ha reconocido la fuente del problema, pero el trabajo extensivo de los últimos quince días en Sakura puede haberles dado una pequeña solución para afrontar el primer GP de la temporada de F1: “Se ha reducido sifgnificativamente”, aseguró Newey a lo que Watanabe apuntó: “No se puede trasladar todavía en condiciones reales de carrera”

Así pues tal y como se esperaba Aston Martin tendrá que usar los entrenamientos libres del viernes para recabar datos a toda prisas. No obstante no da la seguridad de que Alonso y Stroll no tengan que retirarse del GP antes de tiempo.

Pero el problema de fondo radica en el principio, descubrir qué es lo que causa esas tremendas vibraciones que ni Alonso ni Stroll pueden soportar más de ‘x’ vueltas. “No hemos avanzado”, reconoció Newey.

Así pues ni el rendimiento del coche es fiable ni la seguridad de los pilotos: “La vibraciones pueden provocar daños permanentes en los nervios de las manos de los pilotos a través del volante”, explica el ingeniero de Aston Martin.

El nuevo AMR26 genera dudas tras los problemas de vibraciones detectados en pretemporada. / Aston Martin F1 Team

¿Y qué pasará durante el GP de Australia?

Todavía con la incógnita por resolver de cuánto ha paliado los problemas de vibraciones la posible solución de Honda HRC, desde luego que no completarán todas las vueltas. Al menos así lo reconoce Newey: “Estarán fuertemente restringidas”.

Ni tanto ni tan calvo que se dice en estos casos. No estará planeada la retirada, pero es lógico pensar que esto puede producirse en un alto porcentaje de probabilidades: “ Vamos a tener que restringir mucho la cantidad de vueltas que hacemos en la carrera hasta que identifiquemos la fuente de la vibración y mejoremos estas vibraciones en la fuente”

Por último, ante este ridículo estreno de Honda junto a Aston Martin en Albert Park, está la cuestión del potencial de rendimiento del motor, después de la fiabilidad.

Aston Martin usará los entrenamientos libres de Australia para recopilar datos urgentes. / EFE

Desde los test de pretemporada, se ha aireado desde los medios especializados como Motorsport, que en el paddock circula el rumor de que el potencial de rendimiento del motor Honda está lejos del resto de sus competidores.

Noticias relacionadas

Aston Martin y Honda tienen mucho trabajo por delante y poco tiempo entre los primeros grandes premios de la temporada. Este viernes de madrugada en España empezará a verse qué es real y qué no de los problemas del AMR26