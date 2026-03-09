La buena y la mala noticia para Alonso y Aston Martin tras Australia antes del GP de China

El estreno del nuevo proyecto de Aston Martin F1 Team en Australia dejó sensaciones contradictorias más allá del abandono de Fernando Alonso y la 'semi carrera' de Lance Stroll. Nadie esperaba demasiado después de una pretemporada llena de dudas, problemas técnicos y pocas vueltas en pista. Sin embargo, el primer gran premio también dejó señales de esperanza para Fernando Alonso... aunque tendrá que mirar al medio plazo en esta nueva Fórmula 1.

No obstante el GP de Australia evidenció que no todo es malo en Aston Martin, pese a que tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo, en Honda HRC, pero el AMR26 mostró algo que no había enseñado en los test: potencial real. Eso y las talentosas manos de Alonso dejaron su gota de magia tanto el sábado en la clasificación como el domingo con la salida de la carrera.

El primer rayo de esperanza ante los nubarrones en Aston Marin

La clasificación del Gran Premio de Australia ofreció el primer indicio positivo en un fin de semana que se avecinaba con tormenta entre los rumores de no comparecencia de Aston Martin. Fernando Alonso estuvo cerca de meterse en la Q2 y lo hizo además con margen sobre uno de los proyectos más nuevos de la parrilla, el equipo Cadillac Formula 1 Team. Puede parecer un detalle menor, pero dada la situación de Aston Martin y Honda HRC no lo es.

Durante la pretemporada el Aston Martin ni siquiera había mostrado ritmo suficiente para competir en ese grupo. En Melbourne, en cambio, el coche demostró que al menos puede luchar en la zona baja del pelotón, que ya es algo. Además, el AMR26 completó varias vueltas sin comprometer las baterías. Algo que parecía imposible semanas antes debido a las vibraciones provocadas por la unidad de potencia de Honda y sin más pruebas en pista desde los test en Bahrein. Ese era el gran miedo del equipo. Sin embargo, la otra mitad del garaje vivió una historia diferente. Lance Stroll ni siquiera pudo salir a pista en clasificación debido a un problema en el ICE del motor.

El AMR26 sigue limitado por el rendimiento del motor Honda. / Aston Martin F1 Team

Una carrera con luces y sombras

La carrera también empezó con optimismo... pero duró lo mismo que el sonido al descorchar una botella de champagne. Alonso protagonizó una salida espectacular. Pasó del 17º al 10º en apenas unas curvas. Durante unos minutos pareció que el Aston Martin podía competir, pero la realidad llegó pronto. El ritmo del coche empezó a caer vuelta tras vuelta. El problema no era la estabilidad ni la aerodinámica. Era la potencia. El motor Honda está claramente por detrás del resto de fabricantes. Con el paso de las vueltas Alonso fue perdiendo posiciones hasta que finalmente tuvo que abandonar por un problema técnico que, según el equipo, no estaba relacionado con el motor.

"No hubo ningún problema relacionado con la unidad de potencia. No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado", aseguró Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin. De hecho Stroll sí logró terminar la carrera, aunque lo hizo a quince vueltas del líder. Aun así, hubo un detalle importante: el coche completó más de treinta vueltas sin romperse algo que celebraron desde Honda HRC.

"En Melbourne dimos otro paso en la dirección correcta. Pudimos comprobar que las contramedidas de nuestra unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera cuando corrimos el gran premio sin problemas de fiabilidad", aseguró Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda HRC.

Adrian Newey confía en el potencial del chasis diseñado para Aston Martin / Aston Martin F1 Team

Un pequeño paso adelante pero insuficiente

Ese dato puede parecer insignificante, pero para Aston Martin no lo es. Durante la pretemporada se llegó a especular incluso con la posibilidad de que los dos monoplazas se retiraran deliberadamente para evitar problemas técnicos y posibles sanciones de la FIA por incumplir la regla del 107%. En Australia no ocurrió. El coche aguantó y completó buena parte de la prueba.

Eso significa que el problema de vibraciones que dañaba las baterías se ha reducido de forma notable. Sin embargo, el gran obstáculo sigue siendo el rendimiento puro del motor Honda. El chasis diseñado por Adrian Newey tiene potencial. De hecho, desde el propio equipo aseguran que el coche podría estar en la zona media de la parrilla si el paquete completo funcionara correctamente. Pero ahora mismo el AMR26 está limitado por su unidad de potencia.

Por eso y por la falta de repuestos para las baterías... pero según palabras de Koji Watanabe, jefe de Honda HRC, en Sakura se han puesto las pilas según unas declaraciones suyas en Autosport: "Hemos aumentado nuestra plantilla y tenemos que acelerar el desarrollo. Hablo con Newey todos los días y con Stroll viernes y sábados".

China será otra prueba complicada

El siguiente desafío llega muy rápido. El Gran Premio de China. Las carreras consecutivas complican todavía más la situación del equipo. No hay tiempo real para introducir mejoras importantes. Aston Martin seguirá teniendo problemas con los recambios de baterías y con la limitación de vueltas en pista. En muchos sentidos, la carrera de Shanghái será casi una extensión de la pretemporada. Honda necesita tiempo. Según la normativa de la FIA, el desarrollo completo de la unidad de potencia no debería empezar a mostrar avances reales hasta la sexta carrera del calendario, aunque el Honda HRC se ponen las pilas para mostrar una mejor cara en la carrera de casa del 29 de marzo con el GP de Japón.

Noticias relacionadas

Y hay otro detalle inquietante. Newey ya ha insinuado internamente que quizás el equipo debería centrarse en el motor de 2027. Un comentario que no suena demasiado esperanzador para Alonso.