La inesperada ayuda que podría salvar a Aston Martin y a Fernando Alonso

El inicio de temporada no está siendo sencillo para Fernando Alonso ni para Aston Martin F1 Team. El nuevo proyecto junto a Honda ha arrancado con más interrogantes que certezas, especialmente por los problemas técnicos que han aparecido en el AMR26. Las vibraciones del motor Honda, los daños en la batería y un rendimiento todavía lejos del resto de motoristas han condicionado el inicio del curso. En el paddock se asume que el equipo necesita tiempo. Quizá bastante. Algo que en plena temporada de Fórmula 1 suele ser un lujo inexistente.

Sin embargo, una circunstancia externa podría cambiar completamente el escenario o al menos relajar la situación de Aston Martin y de Honda. Una posibilidad que nadie contemplaba hace apenas unas semanas y que, paradójicamente, podría convertirse en un factor clave para el equipo de Silverstone y para Fernando Alonso en 2026.

Los ingenieros de Aston Martin trabajan para resolver los problemas técnicos del AMR26. / SD

El calendario de Fórmula 1 en 2026, en el aire

El conflicto bélico que se vive actualmente en Oriente Medio ha puesto en duda la celebración de dos carreras importantes del calendario. Los Grandes Premios de Bahrein (10-12 abril) y de Arabia Saudí (17-19 abril) están bajo observación ante la situación geopolítica de la región.

Por ahora no existe una decisión oficial por parte de Formula 1 ni de FIA pero el debate ya circula dentro del paddock e incluso apuntan a que la próxima semana podría haber una decisión sobre estas dos citas del Mundial de Fórmula 1 2026. Si finalmente ambas pruebas se cancelaran, el calendario sufriría una modificación enorme. Por otro lado el número elevado de carreras este curso, 24, lleva a la cancelación de Bahrein y de Arabia Saudí ante la dificultad de recolocarlas a lo largo de la temporada 2026.

Si esto ocurre tal y como parece, la Fórmula 1 dejaría de competir tras el 29 de marzo con el GP de Japón y no regresaría hasta el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami. Más de un mes sin carreras. En una temporada que normalmente avanza a un ritmo frenético, sería un parón completamente inesperado y para muchas escuderías se vería como el maná caído del cielo.

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí podrían verse afectados por el conflicto en Oriente Medio. / EP

Un mes que vale oro para Aston Martin

Para Aston Martin, ese tiempo adicional podría ser decisivo. En Honda HRC todavía están intentando entender con precisión el origen de los problemas que afectan al AMR26. Especialmente las vibraciones que han provocado daños en la batería y que han limitado seriamente el kilometraje del monoplaza tanto en la pretemporada como en el primer GP del año.

Durante los test de pretemporada y las primeras carreras, el coche apenas pudo completar largas tandas sin riesgos mecánicos. Un escenario muy complicado cuando se intenta desarrollar un proyecto nuevo. Con un calendario habitual, los ingenieros apenas disponen de unos días entre carrera y carrera para analizar datos y preparar mejoras.

Pero un parón de más de cuatro semanas cambiaría por completo esa dinámica. Sería tiempo suficiente para estudiar en profundidad el problema, rediseñar piezas clave y validar soluciones antes de volver a competir. De hecho precisamente el GP de Miami está marcado en rojo ya que en condiciones normales sería la sexta carrera y la primera en la que podrían hacerse modificaciones en la unidad de potencia.

El papel clave de Honda... sin descanso en Sakura

Gran parte de la responsabilidad técnica recae ahora mismo en Honda HRC. La unidad de potencia japonesa ha mostrado dificultades importantes tanto en fiabilidad como en rendimiento puro. Algo que limita directamente el potencial del chasis diseñado por Adrian Newey.

Dentro del equipo existe la convicción de que el coche tiene una base prometedora. Sin embargo, el conjunto todavía está lejos de ser competitivo frente a los grandes fabricantes ya no Mercedes ni siquiera Ferrari. Ese margen de desarrollo adicional podría permitir a Honda acelerar varios procesos que normalmente requerirían meses.

Comprender el origen de las vibraciones es la prioridad absoluta. Una vez identificado el problema, la solución podría llegar con relativa rapidez, pero el diagnóstico necesita tiempo. Y precisamente eso es lo que podría ofrecer la posible reconfiguración del calendario.

De hecho desde la propia Honda HRC, Koji Watanabe ya ha señalado el GP de Japón de finales de marzo como el punto en el que quiere empezar a ver mejoras en el rendimiento del motor del AMR26. La mala imagen que ha dejado el motorista japonés en estas primeras semanas de temporada y el hecho de que sea la carrera en casa son suficiente acicate como para ponerse las pilas.

Para Aston Martin, este escenario sería casi un salvavidas. La temporada es larga, pero empezar demasiado atrás en términos de rendimiento puede condenar cualquier proyecto antes de tiempo.

Un mes adicional permitiría optimizar diferentes áreas del coche. Desde el motor hasta la gestión energética, pasando por la integración con el chasis. También daría margen para preparar nuevas piezas y probarlas en el simulador y en banco de pruebas con más calma. En otras palabras: el tiempo que normalmente no existe en la Fórmula 1. Eso sí hay que tener en cuenta que el resto de equipos también tendrían ese valioso tiempo disponible.

Koji Watanabe, CEO de HRC / SD

Una oportunidad que depende de factores externos

Evidentemente, todo depende de una circunstancia completamente ajena al deporte. La Fórmula 1 siempre ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse a situaciones complejas y reorganizar su calendario cuando es necesario como en la pandemia de Covid-19 o con la suspensión del GP de la Emilia Romagna por las inundaciones en la zona en 2023.

Por ahora no hay una confirmación oficial sobre posibles cancelaciones, aunque empieza a ser oficioso. Si finalmente se produjera ese escenario, algunos equipos podrían salir especialmente beneficiados y entre ellos aparece uno con claridad: Aston Martin. Porque en un inicio de temporada lleno de incógnitas, cualquier semana extra de desarrollo puede marcar la diferencia entre una temporada complicada… o una recuperación inesperada. Un mes sin carreras podría ser justo lo que Aston Martin necesita para salvar su temporada.