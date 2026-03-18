Un excompañero de Fernando Alonso le invita a retirarse:"Su tiempo ya ha pasado"

Felipe Massa ha sido tajante y no ha dejado lugar a dudas sobre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El brasileño, que compartió cuatro temporadas con Fernando Alonso en Ferrari, ha sido contundente al valorar el presente del piloto asturiano y su continuidad en la Fórmula 1.

El ex piloto paulista considera que la etapa de Alonso en la categoría reina ya ha quedado atrás y cree que ha llegado el momento de dar un paso al lado. En su opinión, el ovetense debería explorar nuevos horizontes en otras competiciones donde pueda disfrutar más al volante e incluso tener mayores opciones de éxito.

Felipe Massa en Ferrari / EFE

Las palabras de Massa

"El momento de Fernando ya ha pasado", aseguró el ex piloto, dejando claro que, a su juicio, el ciclo del ovetense en la élite está agotado. Sin embargo, Massa sigue viendo recorrido competitivo en Alonso, aunque fuera del ‘Gran Circo’: "Es el momento de ir a competir a otras categorías".

De cara a 2026, el paulista tampoco se muestra esperanzado: "Va a ser uno de los años más complicados para Fernando. Tiene que tener paciencia… y eso, con 44 años, no es nada sencillo", concluyó.

Felipe Massa en guerra con la FIA

Las declaraciones de Massa llegan en un momento especialmente tenso para él. El brasileño mantiene una batalla legal contra la FIA y la Fórmula 1 por el polémico ‘Crashgate’ de Singapur 2008, un escándalo que considera clave en la pérdida del que pudo ser su único mundial.

Massa defiende que el desenlace del Mundial de 2008 quedó marcado por lo sucedido en el Gran Premio de Singapur. Aquel día, el equipo Renault orquestó el accidente de Nelson Piquet Jr. para beneficiar a Fernando Alonso, quien acabaría llevándose la victoria.

La maniobra provocó la salida del coche de seguridad en un momento clave que perjudicó gravemente al piloto brasileño. Massa, que marchaba en cabeza, vio cómo todo se torcía hasta cruzar la meta en decimotercera posición. Años después, el ex piloto mantiene su batalla legal con el objetivo de que se revise aquel campeonato que terminó escapándosele.

"Mi lucha es que se me reconozca como campeón. Lo que ocurrió conmigo no tiene cabida en ningún deporte", asegura Massa, firme en su reivindicación.

El brasileño explica que fueron conscientes de lo sucedido tiempo después: "Sabíamos que aquella carrera estaba manipulada, pero lo supimos en 2009, un año más tarde. Para entonces ya no teníamos margen de maniobra". Según detalla, la normativa impedía cualquier recurso una vez entregados los trofeos y cerrado el campeonato, salvo en casos de dopaje: "No pudimos pelearlo por culpa de esas reglas", lamenta en una entrevista en Sport.

Duro pasado de Massa con Alonso

La etapa compartida por Felipe Massa y Fernando Alonso en Ferrari, entre 2010 y 2013, estuvo claramente condicionada por la jerarquía interna del equipo. La llegada del piloto español situó desde el primer momento a Alonso como la referencia absoluta, mientras que el brasileño pasó a desempeñar un papel más discreto en distintas fases.

Con el paso de los años, el propio Massa no ha ocultado esa realidad y llegó a admitir que “todo estaba a favor de un solo piloto”, dejando entrever la influencia y el protagonismo que tenía Alonso dentro de la escudería italiana.

El asturiano impuso su ley desde el primer momento. En clasificación, Alonso se llevó el cara a cara en 58 ocasiones por solo 19 de Massa, lo que supone un dominio superior al 75%. Una superioridad que también se trasladó a las poles, con un contundente 4-0 a favor del español.

Pero si hubo un terreno donde la diferencia fue todavía más evidente fue en carrera. Alonso superó a su compañero en 58 grandes premios, mientras que Massa solo lo consiguió en 6, un dato que refleja un aplastante 90% de victorias en los duelos directos. En cuanto a triunfos, la diferencia fue total: 11 victorias para el ovetense y ninguna para el brasileño.

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El dominio también se extendió a los podios, con 42 presencias de Alonso frente a las 8 de Massa, y a la regularidad en los puntos, donde el español prácticamente dobló a su compañero con 1.029 puntos frente a 496.