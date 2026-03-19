¿Se ha cargado Aston Martin a Newey? El equipo niega cambios, pero puede ser por miedo a Audi

Tormenta en la Fórmula 1 y foco directo sobre Aston Martin. El arranque decepcionante de la escudería británica ha encendido todas las alarmas en Silverstone, donde ya se habla abiertamente de una posible reestructuración interna. En el centro del huracán aparece una figura clave: Adrian Newey. ¿Está en peligro su rol dentro del equipo? ¿Ha sido cesado en su cargo?

En los últimos días, el paddock ha sido un hervidero de rumores. La idea que más fuerza ha cobrado apunta a un movimiento estratégico: liberar a Newey de sus funciones como jefe visible del equipo para que concentre todos sus esfuerzos en el desarrollo del AMR26, el monoplaza llamado a marcar el verdadero salto competitivo de Aston Martin. Una decisión que, lejos de ser un castigo, se interpretaría como una apuesta total por el futuro técnico del proyecto.

Las especulaciones se dispararon tras el Gran Premio de China. Fue entonces cuando voces autorizadas del entorno de la Fórmula 1, como Antonio Lobato, deslizaron la posibilidad de que el equipo buscara redefinir su liderazgo. Según el periodista, en Aston Martin existe cierta sensación de falta de mando claro, lo que habría acelerado la búsqueda de un nuevo ‘team principal’.

¿Problemas de Aston Martin con Audi?

El jueves, el asunto explotó definitivamente. Diversas informaciones señalaban a Jonathan Wheatley, actualmente vinculado al proyecto de Audi tras su etapa en Red Bull, como el elegido para asumir el mando en el muro de Aston Martin. Un movimiento de alto impacto que encajaría con la ambición de Lawrence Stroll de dar un golpe de efecto inmediato.

Adrian Newey y Fernando Alonso / Aston Martin

Sin embargo, la reacción del equipo no se hizo esperar. Desde el departamento de comunicación de Aston Martin fueron tajantes: niegan cualquier cambio en la cúpula y ratifican a Newey en su posición. “El equipo no participará en especulaciones mediáticas. Adrian Newey continúa liderando como Team Principal y socio técnico gestor”, señalaron de forma oficial. ¿Tiene que ver con que Jonathan Wheatley tiene contrato con Audi y puede generar problemas?

Pero el desmentido no ha frenado el ruido. Según la BBC, sí ha existido al menos una oferta real sobre la mesa, aunque todavía no se habría materializado en un acuerdo. Además, el medio británico añade un elemento aún más explosivo: Lawrence Stroll también habría mantenido contactos con Christian Horner, una de las figuras más influyentes del paddock en la última década.

Este posible movimiento no estaría exento de tensiones internas. Siempre según estas informaciones, Newey no vería con buenos ojos la llegada de Horner al proyecto, lo que añadiría un componente político a una situación ya de por sí delicada.

Sus cláudulas con Audi

En paralelo, cualquier operación con Wheatley no sería inmediata. Su contrato con Audi y las habituales cláusulas de ‘gardening leave’ en la Fórmula 1 obligarían a un periodo de espera antes de poder asumir funciones en otro equipo.

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Adrian Newey / Aston Martin F1 Team

Desde Audi, por cierto, también han optado por el silencio estratégico: no confirman ni desmienten, limitándose a asegurar que no hay novedades oficiales. Así, Aston Martin se encuentra en un momento crítico. Mientras el rendimiento en pista no termina de despegar, en los despachos se juega una partida clave para el futuro del equipo. El proyecto es ambicioso, las inversiones millonarias… pero la estabilidad interna empieza a tambalearse. Y en medio de todo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿Se ha desinflado del todo el efecto Newey que tanto ilusionó en el entorno de Fernando Alonso?