Bombazo confirmado: Fernando Alonso se baja del Aston Martin en el GP de Japón

La Fórmula 1 vive en equilibrio constante. Dar oportunidades a jóvenes pilotos forma parte de ese proceso. Es necesario y también obligatorio. En este caso Aston Martin ha decidido que el GP de Japón sea una de esas primeras oportunidades para los futuros talentos de la categoría. Fernando Alonso no se subirá al coche en una de las sesiones del Gran Premio de Japón en Suzuka.

Aston Martin ha decidido ceder su monoplaza en los primeros entrenamientos libres a Jak Crawford, cumpliendo así con la normativa de la Fórmula 1. Una decisión planificada. La Fórmula 1 obliga a todos los equipos a dar oportunidades a pilotos jóvenes durante la temporada.

Cada escudería debe ceder sus coches en varias sesiones de entrenamientos libres a pilotos que no hayan disputado un número determinado de Grandes Premios. Una forma de fomentar talento una vez salen de la F2 y de la F3.

Aston Martin cederá el coche a un joven piloto para cumplir con la normativa de la Fórmula 1. / EFE

La apuesta de Aston Martin en Suzuka

El equipo británico ha elegido el Gran Premio de Japón para cumplir con una de esas sesiones obligatorias. No es casual. Suzuka es un circuito exigente, técnico, perfecto para evaluar a un piloto joven en condiciones reales. También es un escaparate. Uno de los escenarios más icónicos del calendario.

La decisión implica que Alonso se quedará fuera en esa primera toma de contacto del fin de semana. Algo poco habitual, pero cada vez más frecuente en la F1 actual. Desde el punto de vista deportivo, la ausencia de Alonso en los libres puede parecer un contratiempo. Menos tiempo para ajustar el coche y menos sensaciones iniciales en un equipo Aston Martin que sigue usando los fines de semana como banco de pruebas más que como competición.

Además, Alonso llegará fresco para el resto del fin de semana. Con experiencia suficiente para adaptarse rápido. No es un piloto que necesite muchas vueltas para entender el circuito. De hecho, este tipo de situaciones ya se han vivido en temporadas anteriores. No es nuevo y lo que cambia es el contexto competitivo de Aston Martin.

Suzuka, uno de los circuitos más exigentes del calendario de Fórmula 1. / FRANCK ROBICHON / EFE

El joven que ocupará el asiento

Aston Martin dará la oportunidad a uno de sus pilotos de desarrollo. Un perfil joven, con proyección, que necesita kilómetros en pista para seguir creciendo. Aston Martin confirmó que Jak Crawford será el tercer piloto de la escudería para la temporada de Fórmula 1 2026.

El estadounidense se está jugó el título de Fórmula 2 en 2026 con Fornaroli. Crawford ganó cuatro carreras esta temporada y sumó ocho podios en su tercer año en la categoría. Crawford dio su primer pasito más hacia la Fórmula 1 durante el pasado GP de México, donde probó el AMR25 en los Libres 1.

Su pasaporte también ayudará en la expansión que Liberty Media quiere para la Fórmula 1 en Estados Unidos, donde ya hay tres grandes premios (COTA, Las Vegas y Miami).

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Un fin de semana que empieza diferente

El inicio del Gran Premio será distinto. Sin Alonso en pista en los primeros minutos con otro piloto ocupando su lugar, pero el objetivo no cambia. Aston Martin sigue centrado en competir al máximo nivel. En optimizar cada sesión. En sacar rendimiento inmediato tras el vergonozoso arrranque de 2026 de la mano de Honda HRC.