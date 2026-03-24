Confirmado: Más malas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin en Japón

El Gran Premio de Japón siempre es especial. No solo el trazado de Suzuka es uno de los más vistosos y técnicos del Mundial de Fórmula 1, sino que la afición nipona es una de las más enfervorizadas con la F1. Y, en este caso, por lo que representa para Honda. No obstante eso no significa que no también vaya a ser un fin de semana incómodo para Fernando Alonso y Aston Martin F1 Team. Las expectativas no son altas y no lo son solo por una cuestión de resultados recientes, sino por sensaciones de proyecto todavía en asentamiento. El coche no termina de responder y Suzuka no suele perdonar. Alonso, Aston Martin y Honda lo saben.

Desde el Honda HRC insisten en que hay avances. Los datos lo respaldan, al menos en parte. Aston Martin ha completado más vueltas que equipos como McLaren F1 Team en los dos últimos Grandes Premios. La fiabilidad ha mejorado. Las vibraciones, uno de los grandes problemas iniciales, se han reducido. Si las condiciones se complican, el objetivo nuevamente será el terminar.

El Aston Martin ha mejorado en fiabilidad, pero sigue lejos en rendimiento. / EFE

Porque el gran déficit sigue siendo el mismo: el rendimiento del motor. El salto que se esperaba no ha llegado. Y eso, en un circuito como Suzuka, penaliza mucho. Para Honda, esta carrera no es una más. Es su Gran Premio. Y desde Honda HRC ya han dejado claro que han puesto todos sus esfuerzos en este fin de semana. Sin embargo, el mensaje es prudente. El problema es que, a día de hoy, el motor sigue lejos del nivel esperado. Y en un trazado donde la potencia y la eficiencia marcan diferencias, eso puede ser determinante.

"No estamos al nivel que queríamos alcanzar de cara a este fin de semana, pero seguiremos trabajando duro para sacar el máximo partido a nuestro paquete. Estamos deseando ver al público local y a los aficionados de Honda. Quiero que vean que hemos progresado desde los test de Bahrein", ha desvelado Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC.

Un viernes que refuerza las dudas: Alonso 'se baja' del Aston Martin

Como si faltaran incógnitas, el fin de semana arrancará con una señal clara: será un Gran Premio de pruebas. El joven Jak Crawford se subirá al coche de Alonso en la primera sesión de libres (FP1), dentro del programa obligatorio de jóvenes pilotos de la FIA. Una decisión lógica en el contexto de la temporada, pero que también resta tiempo de trabajo al piloto asturiano.

El estadounidense se está jugó el título de Fórmula 2 en 2026 con Fornaroli. Crawford ganó cuatro carreras esta temporada y sumó ocho podios en su tercer año en la categoría. Crawford dio su primer pasito más hacia la Fórmula 1 durante el pasado GP de México, donde probó el AMR25 en los Libres 1.

El inicio del Gran Premio será distinto. Sin Alonso en pista en los primeros minutos con otro piloto ocupando su lugar, pero el objetivo no cambia. Aston Martin sigue centrado en competir al máximo nivel. En optimizar cada sesión. En sacar rendimiento inmediato tras el vergonozoso arrranque de 2026 de la mano de Honda HRC.

Jak Crawford rodará en los primeros libres en lugar de Alonso. / Fórmula 1

Un Aston Martin que no despega

El problema no es solo puntual. Es estructural y más con los vaivenes con Adrian Newey por ejemplo. Aston Martin no ha conseguido todavía encontrar ese equilibrio que le permita competir con regularidad en la zona media-alta. Y en Fórmula 1, sin continuidad, no hay resultados.

Alonso, que sigue exprimiendo cada oportunidad, se encuentra con un coche que no siempre responde. Y eso limita cualquier aspiración. El piloto español lo sabe. No es una cuestión de actitud. Ni de talento. Es una cuestión de material.

Suzuka, además, es uno de sus circuitos favoritos. Un trazado donde el piloto marca diferencias. Pero incluso ahí, el margen es limitado si el coche no acompaña. El reto será minimizar daños sumar lo que se pueda.

Redacción SD

"En China, hicimos algunos progresos en cuanto a la fiabilidad de la batería gracias a una reducción de las vibraciones que afectaban a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos", insiste Orihara en la previa.

El ingeniero de HRC sentencia: "Hemos centrado nuestros esfuerzos en el intervalo entre China y Japón para seguir mejorando nuestra fiabilidad, pero nuestro rendimiento aún no está donde queremos que esté, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía".

Un fin de semana para sobrevivir... y un mes de esperanza para Alonso y Aston Martin

Suzuka puede ser un punto de inflexión o un trámite incómod antes de un parón de un mes por la suspensión del GP de Bahrein y de Arabia Saudí.

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Para Aston Martin, ahora mismo, parece más lo segundo. Un fin de semana para resistir y para ganar tiempo. Porque el verdadero objetivo, ahora mismo, no está en Japón. Está más adelante.