Verstappen echa a un periodista

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no permitió la presencia del periodista británico Giles Richards del Guardian durante su atención a los medios previa al Gran Premio de Japón por una pregunta que éste le había realizado en Abu Dabi el año pasado por un incidente con Georges Russell (Mercedes) en Montmeló (Barcelona).

"No voy a hablar hasta que se vaya", aseveró Verstappen cuando acababa de sentarse para cumplir con sus obligaciones con la prensa escrita en el 'hospitality' de su equipo cuando vio al periodista a cuestión. Éste le había preguntado en Yas Marina a Verstappen si se arrepentía de chocar deliberadamente contra Russell en el Gran Premio de España, un incidente por el que fue sancionado y relegado del quinto al décimo puesto.

Esa sanción le costó nueve puntos en un campeonato que perdió por dos ante Lando Norris (McLaren). "Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona, sabía que eso iba a salir. Y ahora me estás dedicando una sonrisa estúpida", replicó entonces el neerlandés.

El periodista se mostró sorprendido este jueves en Suzuka por esta solicitud del piloto. "¿En serio?", respondió, a lo que recibió un contundente "sí" de Verstappen. "¿Por la pregunta del año pasado quieres que me vaya?", le insistió el periodista. "Sí", volvió a replicar el de Red Bull mientras el periodista se dirigía hacia la mesa para recoger su grabadora.

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"¿Es sólo por la pregunta que te hice en Abu Dabi? ¿Sobre lo de España?", trató de aclarar el periodista, con el enfado del cuatro veces campeón del mundo que le espetó en dos ocasiones "fuera", y una tercera vez cuando le volvió a preguntar el periodista si "de verdad" estaba "molesto" por aquello, abandonando la sala tras una discusión de 30 segundos. "Ahora podemos empezar", afirmó con una sonrisa Verstappen.