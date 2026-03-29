Bombazo en la Fórmula 1: Verstappen amenaza con retirarse y abre la puerta de Red Bull a Fernando Alonso

Está siendo uno de los inicios de temporada más ajetreados en la historia de la Fórmula 1. No por los resultados de las dos primeras carreras que ya se han disputado, sino por la polémica que ha generado y sigue generando el nuevo reglamento, o al menos algunos de sus matices.

Ya desde los test de pretemporada, prácticamente todos los pilotos han puesto de manifiesto su descontento a la hora de conducir los nuevos coches, poniendo el foco, sobre todo, en el novedoso sistema de adelantamiento. El 'boost' (potencia extra) del que disponen este año los monoplazas facilita demasiado las cosas en la lucha cuerpo a cuerpo, además de que incrementa, y no poco, el riesgo de accidentes peligrosos.

En el GP de Japón disputado este fin de semana se ha podido ver el primero. Oli Bearman ha sido víctima de un feo choque tras intentar rebasar a Colapinto y verse obligado a maniobrar demasiado rápido tras pegarse en cuestión de milésimas al alerón trasero del piloto argentino. Han sido varios los pilotos que han criticado esto tras la carrera, entre ellos Carlos Sainz: "El accidente que hemos visto hoy con Bearman, lo llevábamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM... Era cuestión de tiempo que un accidente así pasase".

28/03/2026 March 28, 2026, Suzuka, Japan: 87 BEARMAN 'Ollie' Oliver (gbr), TGR Haas F1 Team VF-26, action during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan DEPORTES Europa Press/Contacto/Eric Alonso. Restrictions: * Belgium, France, Germany and Netherlands RIGHTS OUT * / Europa Press/Contacto/Eric Alons / Europa Press

Verstappen está harto

Max, tremendamente descontento con el actual reglamento como él mismo ha dejado claro en muchas ocasiones, se plantea seriamente su futuro en el Mundial, a sus 28 años. Según avanza el diario neerlandés ‘De Telegraaf’, próximo al clan Verstappen, decidirá en las próximas semanas si anuncia su retirada a final de la actual temporada.

No es la primera vez que Max ‘amenaza’ con marcharse, pero su disgusto va en aumento y no parece ver una salida a los problemas que acusa desde que se estrenó el reglamento de 2026: “Si seguimos así, el año se va a hacer larguísimo”, decía el sábado, al final de la ‘qualy’, en la que no tuvo ninguna opción de pelear por la pole.

VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait and KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan - Photo Eric Alonso / DPPI AFP7 29/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;f1;formula 1;FORMULE 1;Grand Prix;Japan;JAPON;Motorsport;Sport;SUZUKA;F1 - JAPANESE GRAND PRIX 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dentro del drama que supondría que el actual mejor piloto de la parrilla decidiera retirarse tan joven, su marcha generaría un hueco en uno de los equipos más codiciados. Red Bull estaría obligado a hacer un casting relámpago y buscar un sustituto ganador de cara a la próxima temporada.

No hay muchos pilotos en la parrilla con un talento equivalente al de Verstappen, pero si hay alguno ese es Fernando Alonso. El asturiano, con 40 años, no es un perfil ni mucho menos parecido al que la escudería austriaca suele apostar, pero una retirada del neerlandés supondría un shock tan grande que podría conducir a un 'caso Checo Pérez' 2.0, cuando Red Bull 'pasó' de su escuela de talentos para apostar por un piloto que garantizaba experiencia y resultados.

La cantera lo marca todo

Si de aquí a final de temporada irrumpe un piloto de la escuela Red Bull con un rendimiento magnífico, ya sea alguno de los actuales Racing Bulls o un joven de categorías inferiores, lo normal es que Red Bull active la rueda y se quede con sus pilotos. Pero si eso no ocurre, los austriacos, siempre y cuando Verstappen se termine retirando, saldrán al mercado en busca de un perfil ganador, y el de Alonso puede ser una opción.

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FOTODELDÍA - SUZUKA (Japón), 29/03/2026.- El español Fernando Alonso, de Aston Martin, durante el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno este domingo en el circuito de Suzuka, Japón. EFE/FRANCK ROBICHON / FRANCK ROBICHON / POOL / EFE

Alonso - Red Bull, la historia interminable

No sería la primera vez que el nombre de Fernando Alonso estuviera relacionado con Red Bull. El asturiano fue un anhelo de la escudería del toro hace muchos años, justo antes de su época dorada que terminó disfrutando Sebastian Vettel, pero Fernando quería el rojo Ferrari. Antes de ir a Aston Martin, volvieron a surgir rumores para sustituir a Checo Pérez, pero Red Bull apostó por pilotos de la casa.