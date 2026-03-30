Giro inesperado con Alonso: dos noticias positivas que cambian el futuro de Aston Martin

No todo son malas noticias en Aston Martin. Después de varias semanas de dudas, de sensaciones terribles y de resultados que no van a llegar pronto, el panorama de Aston Martin un mes después del arranque oficial de la temporada empieza a moverse. Y lo hace con dos señales claras que invitan, al menos, a mirar el futuro con algo más de optimismo, ya que por el momento Fernando Alonso y Lance Stroll solo pueden conformarse con terminar carreras.

La primera buena noticia llega desde Japón tras el fin de semana de 'casa' para Honda HRC. El motorista nipón aprovechó la visita a Suzuka para 'apretar' las tuercas y nunca mejor dicho, pues tenían como objetivo principal solucionar los problemas de vibraciones del motor, uno de los grandes lastres del inicio de temporada en el AMR26. Un fallo que no solo afectaba al rendimiento, sino también a la confianza en Aston Martin y en Honda HRC.

Corregirlo cambia muchas cosas o al menos da la sensación de que la flecha ha cambiado, porque esas vibraciones limitaban el desarrollo. Impedían exprimir el motor y obligaban a rodar con margen de seguridad, también por la falta de recambios de las baterías, no solo por su fragilidad. Ahora, el escenario es distinto o al menos así se desliza desde Honda HRC.

Honda ha solucionado los problemas de vibraciones del motor del AMR26. / FRANCK ROBICHON / POOL / EFE

Más potencia… pero con matices

Con el problema controlado, el siguiente paso es evidente: desbloquear rendimiento. Sacar potencia. Buscar ese salto que todavía no ha llegado y que tardará meses o incluso toda la temporada 2026 para ser honestos. Porque aunque en el Gran Premio de Japón se vio un pequeño avance —el coche terminó sin problemas—, la distancia con el resto de monoplazas sigue siendo notable. Además las mejoras no pudieron utilizarse en carrera tal y como desveló Fernando Alonso ante los medios y luego el equipo confirmó.

"No, la verdad es que no. Teníamos algunas medidas para seguir avanzando. Hubo un problema: probamos algo en las sesiones del viernes que supuso una pequeña mejora, pero no pudimos utilizarlo en carrera. Fernando lo mencionó, creo", aseguró Mike Krack el viernes en Suzuka.

Se ha dado un paso. Pero no el definitivo. Ahí entra Fernando Alonso. Y su mensaje es claro: el piloto español insiste en que el proceso será largo. Que harán falta hasta diez carreras para ver realmente el potencial del coche. Un aviso que baja expectativas… o directamente las desmonta, porque en la Fórmula 1 nos milagros no son la norma.

Por otro lado tanto Aston Martin como Honda HRC reconocen que ahora deben solucionar la integración del motor con el chasis del AMR26. De hecho, con Adrian Newey centrado en cometidos técnicos, ambos deben dar un paso de rendimiento tal y como confirman ambas partes de manera pública: "Es un tema secundario en el que tendremos que seguir trabajando con nuestro socio y estoy bastante seguro de que para Miami daremos un paso adelante y ya no tendremos que hablar más de ello", apuntó Krack

"Por ahora se trata de una solución provisional. Estamos aplicando medidas provisionales para evitar que la batería sufra daños. Sin embargo, es necesario solucionarlo en colaboración con el equipo de chasis, así que lo abordaremos con firmeza como un solo equipo", explicó por su parte Koji Watanabe.

Koji Watanabe, CEO de HRC / SD

Un mes clave para cambiarlo todo

Ahora todas las miradas están puestas en ese 3 de mayo cuando se disputará el GP de Miami. Esa es la fecha en la que Krack considera que deben empezar a dar pasos hacia adelante. El aplazamiento de más de un mes por las suspensiones del GP de Arabia Saudí y de Baréin. Y eso, ahora mismo, es oro para Aston Martin. Tiempo para trabajar a destajo.

En ese contexto, Aston Martin necesita una cosa por encima de todo: tranquilidad y organización. El proyecto pasa por manos expertas que necesitan tiempo y orden para que Adrian Newey pueda trabajar, centrado en sacar el máximo del AMR26. Y por la capacidad de Honda para mejorar no solo el motor, sino su integración con el chasis. Porque ahí está una de las claves.

"También estamos desarrollando el rendimiento del motor desde el punto de vista mecánico. No es un trabajo a corto plazo, así que seguimos trabajando intensamente para mejorar el rendimiento del motor en segundo plano", explica Orihara, ingeniero jefe de Honda HRC.

El gran reto de Aston Martin no es inmediato. Es estructural y llevará tiempo. Necesita construir una base sólida; entender el coche, corregir debilidades y, poco a poco, acercarse a los de arriba.

El parón hasta Miami permitirá a Aston Martin trabajar en el desarrollo. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

🚀 Motivos para creer… sin perder la perspectiva

Aunque hubo señales positivas, el rendimiento en Suzuka dejó claro que todavía hay mucho por hacer. El coche fue fiable. Sí, pero no competitivo. Terminó la carrera, pero lejos.

"Por lo tanto, podemos centrarnos en mejorar la configuración de los datos y también en mejorar el rendimiento del motor en el banco de pruebas. Ese es nuestro principal objetivo", cerró Orihara.

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Las dos noticias son buenas. Honda avanza. El calendario ayuda y Newey trabaja en Silverstone. Porque mejorar en Fórmula 1 no es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de acierto. Ahí se empezará a ver si estas mejoras son reales. Si el salto existe. Si Aston Martin puede competir o si, por el contrario, tendrá que seguir esperando.