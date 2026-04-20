Aston Martin encuentra la solución y Alonso ya mira a Miami: el cambio que puede relanzarlo

Hay un cambio que puede alterarlo todo. Aston Martin llega al Gran Premio de Miami con una solución clave bajo el brazo después de semanas de dudas, mientras Fernando Alonso empieza a ver la luz tras un inicio de temporada frustrante. Las mejoras en el coche, el respaldo técnico de Honda y los ajustes de la FIA abren un nuevo escenario. No es solo una evolución. Puede ser el punto de inflexión que cambie su temporada.

es un sistema de la Fórmula 1, introducido para 2026, que permite a los fabricantes de motores con bajo rendimiento desarrollar y mejorar sus unidades de potencia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El gran problema de Aston Martin, cerca de solucionarse

Uno de los grandes lastres del AMR26 en este inicio de temporada ha sido la incomodidad al volante. No era solo una cuestión de rendimiento puro. Había algo más. Las famosas vibraciones del motor Honda.

Un problema que afectaba directamente a las manos de los pilotos, comprometiendo tanto la precisión como la confianza en el coche. Durante semanas, el equipo ha estado investigando el origen del fallo sin una solución clara… hasta ahora.

Según ha avanzado Mundo Deportivo, el foco estaría en la columna de dirección, una pieza crítica que podría estar detrás de esas vibraciones tan molestas como limitantes. Y lo importante: hay cambios preparados.

Miami será el primer gran banco de pruebas. Dentro del equipo hay confianza en que estas modificaciones puedan ser, por fin, definitivas. Si se confirma, Aston Martin no solo ganará en comodidad, sino también en rendimiento puro y al menos, dar un paso hacia la competitividad en la zona media de la parrilla. Porque en Fórmula 1, cuando el piloto siente el coche, todo cambia.

Adrian Newey, jefe de equipo de Aston Martin. / Europa Press

El factor Honda y la clave del ADUO

En paralelo, otro elemento entra en juego. El presidente de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Toto Wolff, ha lanzado un mensaje que no ha pasado desapercibido: un respaldo claro al trabajo de Honda en un momento en el que las críticas habían aumentado. El austriaco apunta a una clave técnica que puede marcar diferencias: el ADUO. ¿Qué es exactamente?

El ADUO es, en esencia, es un sistema que permite a los fabricantes de motores con bajo rendimiento desarrollar y mejorar sus unidades de potencia durante la temporada, siempre que estén un 3% por debajo del mejor rendimiento de la parrilla. La primera evaluación será tras la sexta carrera, aunque con las suspensiones de Bahrein y Arabia Saudí falta confirmación por parte de la FIA.

No se trata solo de tener potencia, sino de evolucionar el rendimiento de una unidad de potencia floja. Ahí es donde Honda podría tener ventaja. Según Wolff, la marca japonesa es la única que encaja en los párametros del ADUO aunque lo haya dicho veladamente. Si Aston Martin consigue integrar bien estas mejoras con el chasis, el salto puede ser notable.

Redacción SD

Cambios de la FIA: menos caos, más control

Pero no todo depende de los equipos. La FIA también ha movido ficha. Lo ha hecho con una serie de ajustes en el reglamento técnico que pueden influir directamente en el rendimiento en pista, especialmente en la parte eléctrica, después de las numerosas quejas de aficionados, pilotos y equipos en las primeras carreras de 2026.

Más control del “boost” en carrera - La potencia extra (boost) queda ahora limitada a +150 kW, lo que reduce los picos bruscos de rendimiento entre coches. Traducción: menos diferencias repentinas y carreras más estables.

- La potencia extra (boost) queda ahora limitada a +150 kW, lo que reduce los picos bruscos de rendimiento entre coches. Traducción: menos diferencias repentinas y carreras más estables. Ajuste del MGU-K - Se mantiene en 350 kW en zonas clave de aceleración, pero se reduce a 250 kW en otras partes del circuito. Esto busca equilibrar el rendimiento y evitar ventajas excesivas.

Se mantiene en 350 kW en zonas clave de aceleración, pero se reduce a 250 kW en otras partes del circuito. Esto busca equilibrar el rendimiento y evitar ventajas excesivas. Mejoras en condiciones de lluvia - Se han aumentado las temperaturas de los neumáticos intermedios para mejorar el agarre inicial. Además, se limita el despliegue del ERS para evitar pérdidas de control en condiciones de baja adherencia.

- Se han aumentado las temperaturas de los neumáticos intermedios para mejorar el agarre inicial. Además, se limita el despliegue del ERS para evitar pérdidas de control en condiciones de baja adherencia. Seguridad en la salida - Se introduce un sistema que detecta salidas lentas y activa automáticamente el MGU-K para evitar situaciones peligrosas. Todo ello acompañado de señales visuales para alertar al resto de pilotos.

En definitiva, estos cambios buscan una Fórmula 1 más predecible y segura. Y eso puede beneficiar a equipos como Aston Martin, que necesitan estabilidad para desarrollar su paquete.

Un mes clave para reconstruir el proyecto

El parón ha sido largo. Y necesario. Tras varias carreras sin dar la talla, el equipo ha tenido tiempo para analizar, corregir y replantear su hoja de ruta. Mientras tanto, nombres clave como Adrian Newey siguen centrados en el desarrollo a medio plazo.

Miami no será el final del camino. Pero sí puede marcar un antes y un después. La pregunta está en el aire. ¿Veremos realmente la mejor versión de Aston Martin?

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Hay motivos para pensar que sí. Las vibraciones pueden desaparecer, Honda apunta a una mejora en la gestión energética y la FIA ha ajustado el reglamento para favorecer la estabilidad. No es garantía de éxito. Pero sí un cambio de tendencia. Y en un campeonato tan largo, eso puede ser suficiente para reengancharse. Porque si algo ha demostrado Alonso durante su carrera es que sabe esperar su momento. Y quizá, solo quizá, ese momento empieza en Miami.