GP de Miami de F1: horarios, canal y dónde ver por TV y online a Alonso y Sainz

El Mundial de F1 regresa a la competición con el Gran Premio de Miami. Después de cinco semanas de parón impuesto por el conflicto bélico en Oriente Medio, la actividad vuelve en el trazado estadounidense en el que Cadillac se estrenará como el equipo local junto a Haas.

En esta cita el foco estará puesto de nuevo en los Mercedes que lideran con mano de hierro el campeonato. Después de tres carreras disputadas (Australia, China y Japón), Kimi Antonelli es el sorprendente líder de la clasificación de pilotos después de romper récords de precocidad conquistando dos victorias consecutivas. Por detrás se coloca George Russell, ganador de la carrera inaugural del curso, con 63 puntos, a nueve de su compañero.

Por otro lado, la atención del GP estará puesta en los cambios aprobados en la reunión de la FIA, la FOM y los diferentes equipos, que entrará en vigor en Miami, después de un inicio de curso complicado para los equipos por el controvertido cambio de reglamentación. Además, y teniendo en cuenta el largo parón, la FIA informó que la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Miami se ampliará a 90 minutos, lo que otorgará media hora extra de sesión en pista para aclimatarse tras tanto tiempo sin competición.

El Gran Premio de Miami tendrá aún un aliciente extra y es que esta cuarta cita de la temporada es también la segunda con carrera al sprint el sábado, lo que supondrá un extra de emoción y puntos en juego para los pilotos. El curso pasado, Antonelli firmó una gran actuación en la cita estadounidense, con la pole en la clasificación sprint y tercero en la clasificación para la carrera del domingo, en la que solo pudo ser sexto. El podio entonces estuvo liderado por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, con Russell subido al tercer escalón.

En lo que respecta a los españoles, Williams prometió traer un paquete de mejoras que les permitan ser algo más competitivos Por el momento, el balance de los de Grove en este inicio de temporada ha sido negativo, con los dos puntos conseguidos por Carlos Sainz en China como la única nota positiva.

El panorama empeora en el caso de Aston Martin, que sigue sin estrenar su casillero. La mejor noticia para el equipo de Fernando Alonso es que sus dos pilotos pudieran terminar la carrera en el GP de Japón, después de un inicio desolador en el que ninguno de los dos coches completó la carrera.

¿Cómo es el circuito de Miami?

Ubicado en el complejo del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, sede de la franquicia de los Miami Dolphins de la NFL, el de Miami es un trazado temporal que debutó en 2022 en el calendario. Con el estadio en el centro, el trazado presenta un recorrido de 5,41 km cuenta con 19 curvas, tres largas rectas y velocidades máximas superiores a los 350 km/h. También presenta cambios de elevación, el principal entre las curvas 13 y 16.

Horarios del Gran Premio de Japón de F1 2026

Viernes 1 de mayo:

Libres 1. 18:00 horas

Clasificación Sprint: 22.30 horas

Sábado 2 de mayo:

Sprint: 18:00 horas

Clasificación: 22:00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 22:00 horas

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