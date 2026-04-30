Una ley de Estados Unidos 'amenaza' con suspender el GP de Miami: Esta es la explicación

La meteorología amenaza con convertirse en la gran protagonista del Miami Grand Prix 2026. A pocos días de la carrera, las previsiones no invitan precisamente al optimismo. Según los últimos datos de AccuWeather, el domingo presenta un escenario muy delicado: probabilidad de lluvia casi del cien por cien y, lo más preocupante, un 53% de riesgo de tormentas eléctricas. Por eso comienza a barruntarse en el aire una posible cancelación.. que sería catastrófica después de un mes sin F1 por la suspensión del GP de Arabia Saudí y de Baréin por el conflicto bélico en Oriente Medio.

La lluvia ya es un factor suficientemente decisivo en la Formula 1. Pero en Estados Unidos existe una variable extra que convierte el escenario en todavía más complejo. La legislación estadounidense obliga a detener grandes eventos deportivos al aire libre cuando existe riesgo real de tormenta eléctrica o caída de rayos en la zona. Un situación, que sin ir más lejos, ya sufrió el fútbol durante el Mundial de Clubes o incluso en alguna ocasión los torneos de Miami o de Indian Wells. Y ahora puede afectar directamente al GP de Miami.

Miami, próxima cita del calendario de F1 / @F1

La ley estadounidense de los eventos deportivos con posibles tormentas eléctricas.

Si se detecta actividad eléctrica cercana al circuito, la carrera podría detenerse automáticamente con bandera roja, incluso aunque la lluvia no sea especialmente intensa. En ese escenario, pilotos y equipos tendrían que regresar al pitlane mientras se evalúa la situación.

El motivo principal es doble. Por un lado, el riesgo evidente para los miles de aficionados presentes en el recinto. Por otro, una cuestión fundamental dentro del protocolo de seguridad: el helicóptero médico no podría operar bajo esas condiciones. Sin evacuación aérea disponible, la carrera no puede continuar.

Además, el reglamento contempla una excepción muy particular para las carreras disputadas en territorio estadounidense que ya recordó la FIA en 2025. Solo en el GP de Miami, el United States Grand Prix y el Las Vegas Grand Prix, y únicamente bajo bandera roja provocada por tormenta eléctrica, los equipos pueden introducir los monoplazas en los garajes y trabajar en ellos. Una diferencia notable respecto al procedimiento habitual, donde los coches deben permanecer en el pitlane sin apenas intervención..

Por eso, más allá de la preocupación logística, varios equipos observan el parte meteorológico con una mezcla de inquietud… y oportunidad. El trazado urbano de Miami ya suele ofrecer carreras imprevisibles. Muros cercanos, zonas de alta velocidad y temperaturas exigentes. Si a eso se suma lluvia y amenaza eléctrica, el caos está prácticamente garantizado.

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Las tormentas amenazan el GP de Miami el domingo

La previsión todavía puede variar ligeramente en las próximas horas, pero ahora mismo la amenaza es muy real, sobre todo para el domingo, cuando pronostican un 88% de probabilidad de lluvia y un 53% de probabilidad de que se formen tormentas. Miami se prepara para una carrera marcada por la incertidumbre. Porque esta vez el rival no está solo en pista. También llega desde las nubes.