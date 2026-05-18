La Fórmula 1 aterriza en Canadá: un circuito imprevisible que puede agitar el Mundial

La temporada de Fórmula 1 entra en una nueva fase con la llegada del Gran Premio de Canadá, una de las citas más particulares del calendario. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal nunca decepciona. Es rápido, agresivo, estrecho y castiga cualquier error con una contundencia brutal. Y precisamente ahí reside parte del encanto de esta prueba. anadá es uno de esos fines de semana donde casi cualquier cosa puede pasar.

El Circuit Gilles Villeneuve combina largas rectas, fuertes frenadas y chicanes técnicas que obligan a encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad punta y estabilidad. La gestión de frenos será una de las claves del fin de semana.

También lo será la tracción a baja velocidad en la salida de curvas lentas. Y, por supuesto, aparece el gran símbolo del trazado: el famoso Muro de los Campeones, escenario de errores históricos y recordatorio permanente de que Montreal no perdona. El asfalto suele evolucionar mucho durante el fin de semana, algo que provoca diferencias notables entre libres, clasificación y carrera.

Alonso buscará aprovechar las características del trazado canadiense para acercarse a posiciones competitivas. / Aston Martin F1

El clima, factor decisivo

Si hay un elemento capaz de alterar completamente cualquier previsión en Canadá, ese es el tiempo. Montreal acostumbra a ofrecer condiciones cambiantes, temperaturas variables y riesgo de lluvia. Eso convierte la estrategia en un elemento todavía más determinante.

Un coche de seguridad o una bandera roja pueden cambiar el guion de carrera en segundos. Y en Canadá, los Safety Car son casi tan habituales como el semáforo de salida.

GP de Canadá F1 2026: horarios

Viernes 22 de mayo:

Libres 1: 18:30h

Clasificación sprint: 22:30h

Sábado 23 de mayo:

Carrera sprint: 18:00 h (23 vueltas)

Clasificación: 22:00 h

Domingo 24 de mayo:

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