La Fórmula 1 aterriza en Canadá: un circuito imprevisible que puede agitar el Mundial
La Fórmula 1 llega a Montreal para una de las carreras más imprevisibles del calendario, marcada por el clima cambiante, los muros cercanos y oportunidades estratégicas
La temporada de Fórmula 1 entra en una nueva fase con la llegada del Gran Premio de Canadá, una de las citas más particulares del calendario. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal nunca decepciona. Es rápido, agresivo, estrecho y castiga cualquier error con una contundencia brutal. Y precisamente ahí reside parte del encanto de esta prueba. anadá es uno de esos fines de semana donde casi cualquier cosa puede pasar.
El Circuit Gilles Villeneuve combina largas rectas, fuertes frenadas y chicanes técnicas que obligan a encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad punta y estabilidad. La gestión de frenos será una de las claves del fin de semana.
También lo será la tracción a baja velocidad en la salida de curvas lentas. Y, por supuesto, aparece el gran símbolo del trazado: el famoso Muro de los Campeones, escenario de errores históricos y recordatorio permanente de que Montreal no perdona. El asfalto suele evolucionar mucho durante el fin de semana, algo que provoca diferencias notables entre libres, clasificación y carrera.
El clima, factor decisivo
Si hay un elemento capaz de alterar completamente cualquier previsión en Canadá, ese es el tiempo. Montreal acostumbra a ofrecer condiciones cambiantes, temperaturas variables y riesgo de lluvia. Eso convierte la estrategia en un elemento todavía más determinante.
Un coche de seguridad o una bandera roja pueden cambiar el guion de carrera en segundos. Y en Canadá, los Safety Car son casi tan habituales como el semáforo de salida.
GP de Canadá F1 2026: horarios
Viernes 22 de mayo:
- Libres 1: 18:30h
- Clasificación sprint: 22:30h
Sábado 23 de mayo:
- Carrera sprint: 18:00 h (23 vueltas)
- Clasificación: 22:00 h
Domingo 24 de mayo:
- Carrera: 22:00 h (70 vueltas)
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