Confirmado: Fernando Alonso está entre los mejores de F1 2026

La nueva actualización del videojuego F1: 2026 está al caer y los aficionados al Gran Circo ya han podido conocer alguna de las novedades que traerá la edición de este curso. EA Sports y Codemasters no lanzarán una versión nueva, sino que lo actualizan a través de un DLC para centrarse en renovar el título de cara a 2027.

Una de las primeras noticias que Codemasters y EA Sports ya han publicado ha generado la locura total y absoluta entre los jugadores a la F1. Este DLC de 2026 ya tiene medias oficiales de los 22 pilotos de la parrilla, evidentemente, no sin polémica.

Max Verstappen, durante el GP de Miami / EFE

Fernando Alonso, entre los mejores de la F1 2026

El nombre que más ha llamado la atención es… ¡Fernando Alonso! El asturiano se mantiene en forma a pesar de que su Aston Martin esté en el fondo de la parrilla.

Este curso Alonso volverá a estar entre los mejores del video juego F1 2026. El bicampeón del mundo tiene una media de 90, lo que le sitúa en la séptima plaza por detrás de Verstappen y los pilotos de McLaren, Mercedes y Ferrari.

Alonso sube un punto su media respecto a 2025 y dos a 2024. La estadística de clasificación del asturiano es la que ha subido y la que le permite alcanzar esa valoración de 90. Alonso se queda a solo un punto de Hamilton y de Piastri.

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La lista completa de las medias de los pilotos en F1 2026

Max Verstappen – 95 Lando Norris – 94 George Russell – 93 Charles Leclerc – 92 Lewis Hamilton – 91 Oscar Piastri – 91 Fernando Alonso – 90 Carlos Sainz – 86 Alexander Albon – 85 Sergio Pérez – 85 Nico Hulkenberg – 85 Pierre Gasly – 84 Valtteri Bottas – 84 Esteban Ocon – 84 Andrea Kimi Antonelli – 83 Isack Hadjar – 83 Oliver Bearman – 83 Gabriel Bortoleto – 80 Liam Lawson – 79 Lance Stroll – 77 Franco Colapinto – 73

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