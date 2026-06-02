Confirmado: Fernando Alonso está entre los mejores de F1 2026
El bicampeón se encuentra con un 90 de media en la parte alta de las medias de los pilotos en el nuevo videojuego de la categoría
La nueva actualización del videojuego F1: 2026 está al caer y los aficionados al Gran Circo ya han podido conocer alguna de las novedades que traerá la edición de este curso. EA Sports y Codemasters no lanzarán una versión nueva, sino que lo actualizan a través de un DLC para centrarse en renovar el título de cara a 2027.
Una de las primeras noticias que Codemasters y EA Sports ya han publicado ha generado la locura total y absoluta entre los jugadores a la F1. Este DLC de 2026 ya tiene medias oficiales de los 22 pilotos de la parrilla, evidentemente, no sin polémica.
Fernando Alonso, entre los mejores de la F1 2026
El nombre que más ha llamado la atención es… ¡Fernando Alonso! El asturiano se mantiene en forma a pesar de que su Aston Martin esté en el fondo de la parrilla.
Este curso Alonso volverá a estar entre los mejores del video juego F1 2026. El bicampeón del mundo tiene una media de 90, lo que le sitúa en la séptima plaza por detrás de Verstappen y los pilotos de McLaren, Mercedes y Ferrari.
Alonso sube un punto su media respecto a 2025 y dos a 2024. La estadística de clasificación del asturiano es la que ha subido y la que le permite alcanzar esa valoración de 90. Alonso se queda a solo un punto de Hamilton y de Piastri.
La lista completa de las medias de los pilotos en F1 2026
- Max Verstappen – 95
- Lando Norris – 94
- George Russell – 93
- Charles Leclerc – 92
- Lewis Hamilton – 91
- Oscar Piastri – 91
- Fernando Alonso – 90
- Carlos Sainz – 86
- Alexander Albon – 85
- Sergio Pérez – 85
- Nico Hulkenberg – 85
- Pierre Gasly – 84
- Valtteri Bottas – 84
- Esteban Ocon – 84
- Andrea Kimi Antonelli – 83
- Isack Hadjar – 83
- Oliver Bearman – 83
- Gabriel Bortoleto – 80
- Liam Lawson – 79
- Lance Stroll – 77
- Franco Colapinto – 73
La lista completa de las medias de los pilotos en F1 2026
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