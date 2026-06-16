Stroll confirma cuándo espera las mejoras de Aston Martin con el futuro de Fernando Alonso en el aire

Por desgracia para Fernando Alonso. El futuro de Aston Martin es toda una incógnita. Eso en la Fórmula 1 de hoy en día es demasiado suponer y mucho tiempo que invertir. Pues por mucho que en Silverstone y en Honda estén dando el máximo para dejar la cola de la parrilla, el resto de equipos también progresa.

La retirada de Alonso cada vez está más cerca, el propio piloto lo reconoce, aunque siempre deja abierta la puerta con ilusión a continuar. Pero ya se sabe, depende de gran parte del material que tenga, sea en Aston Martin o en el equipo que sea.

Fernando Alonso, al volante del Aston Martin en el Circuit de Barcelona. / Valentí Enrich

Las opciones de futuro que tiene Fernando Alonso

El verano se acerca y la temporada de fichajes está cerca de dar su pistoletazo de salida. Este primer año del nuevo reglamento técnico deja muchas dudas sobre la parrilla de 2027, donde el ‘As’ es Max Verstappen. Puesto que el futuro del multicampeón neerlandés puede agitar el árbol del resto de escuderías.

En ese sentido en las últimas fechas ha saltado un rumor en el paddock, extendido a través de las redes sociales, de un posible regreso de Fernando Alonso a Alpine. El equipo de Enstone, donde su amigo Flavio Briatore tiene el mando en plaza, siempre será el ‘hogar’ del asturiano. Sin embargo podría ser más una maniobra de presión a Aston Martin no solo para lograr unas mejores condiciones contractuales, sino también a nivel de rendimiento.

Parece extraño que Alonso volviera a Alpine, un equipo con mayor rendimiento que Aston Martin actualmente, pero con menos recursos y siendo cliente de Mercedes. Eso y que Colapinto es una apuesta personal de Briatore, mientras Gasly mantiene el ‘sello’ francés en la antigua Renault, marcan esa posible relación como complicada.

Stroll confirma las mejoras… pero habrá que seguir esperando

Desde hace semanas los mensajes desde Aston Martin con respecto a las mejores son más positivos. La escudería verde, que había marcado después del verano como el momento en el que llegarían las primeras actualizaciones al AMR26, ya ha corregido esa fecha en las últimas semanas. "Va a haber más fines de semana como este. Tenemos que ser pacientes y esperar a Spa, Budapest, cuando llegue", aseguró Lance Stroll tras el GP de Barcelona - Catalunya. Esto dejaría a Alonso y a Stroll con nuevas piezas para finales de julio.

"Estamos en esta posición ahora mismo. Solo estamos esperando a que llegue la mejora", aun así Stroll es consciente de que tendrán que sufrir en varias carreras más como Austria y Gran Bretaña, próximos países que visitará la Fórmula 1.

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La ventana de esperanza de Aston Martin, la única esta temporada, está más cerca.