Nuevo 'cambio' de compañero para Alonso

Una semana de descanso después la Fórmula 1 regresará a la acción. El circuito de Spielberg acogerá el GP de Austria del 26 al 28 de julio. La nueva generación de monoplazas visita uno de los circuitos más vistosos del Mundial no solo por el trazado en sí, sino también por su preciosa localización.

La mayoría de equipos ya miran a las próximas carreras donde empezarán a recibir las primeras mejoras importantes. Uno de ellos, el que la espera como agua de mayo, es Aston Martin. La escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll aguarda a los cambios en el chasis y también en el motor Honda. A priori las previsiones son más positivas que hace algunos meses y antes del parón de agosto deberían recibir algún paquete aerodinámico importante. Mientras tanto se presentan en Austria con pocas expectativas.

Fernando Alonso, al volante del Aston Martin en el Circuit de Barcelona. / Valentí Enrich

Aston Martin hace cambios para el GP de Austria

La escudería verde aprovechará su paso por Spielberg para dar otra oportunidad a su piloto de reserva dentro del programa para jóvenes pilotos en el que la Fórmula 1 obliga a que cada piloto titular debe ceder su asiento a un piloto con menos de dos GP de experiencia. Así pues los libres 1 de Austria serán para Jak Crawford. El piloto reserva tendrá su segunda oportunidad de la temporada después del GP de Japón.

Jak Crawford con el Aston Martin / Fórmula 1

"Es fantástico tener otra oportunidad de pilotar el AMR26 durante un fin de semana de carrera. Austria es un circuito que conozco bien, y es muy especial volver al Red Bull Ring con el equipo, casi dos años después de mi primera prueba con un Aston Martin de F1", ha asegurado Crawford en declaraciones recogidas en la web de Aston Martin.