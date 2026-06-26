Horarios F1 del GP de Austria: horarios y dónde ver por TV las carreras en el Red Bull Ring con Fernando Alonso

La Fórmula 1 pone rumbo al Red Bull Ring este fin de semana para disputar el GP de Austria. Del 26 al 28 de junio, los pilotos sortearán las curvas y cambios de elevación del trazado austríaco con el objetivo de coronar uno de los circuitos más peculiares del campeonato, una cita en el calendario que llega con Kimi Antonelli como líder destacado del Mundial.

El piloto italiano, a pesar de quedarse a cero en Barcelona tras un fallo en su Mercedes, mantiene una renta de 41 puntos sobre Lewis Hamilton, sorprendente segundo clasificado. El británico consiguió su primera victoria con Ferrari en Montmeló en una auténtica exhibición de pilotaje y maestría, un momento único en su carrera que lo catapultó por encima de George Russell, tercero a 50 puntos de Antonelli.

Se espera un fin de semana igualado en el Red Bull Ring, donde Hamilton buscará seguir recortando distancias con el líder a pesar de la inferioridad sobre el papel de su Ferrari con el Mercedes. La lucha por el Mundial se calienta por momentos y los aficionados agradecen la entrada de una tercera variable en la ecuación después del dominio incontestable de Mercedes en la primera mitad de la temporada.

A Austria llegará Fernando Alonso limitado, a la espera de la esperada nueva especificación de su Aston Martin que consiga resucitar el monoplaza. El piloto asturiano no espera grandes cosas del trazado austríaco, pues su coche no está ni para pasar de Q1 y no hay milagro posible en el horizonte que le permita puntuar hasta entonces. Situación difícil también para Carlos Sainz, que también espera mejoras en su Williams para competir por los puntos.

Horarios del Gran Premio de Austria de F1 2026

Viernes 26 de junio:

Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas

Sábado 27 de junio:

Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas

Domingo 28 de junio:

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Carrera | 15:00 horas

Fuente: Sport