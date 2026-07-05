Fernando Alonso culpa a la FIA tras el desastroso GP de Gran Bretaña: "Es lo que tenemos"

La temporada de Fórmula 1 2026 está siendo un auténtico via crucis para Fernando Alonso y por ende para Aston Martin. La escudería sigue acumulando reveses a la espera de las proclamadas mejores en el chásis y en el motor. No obstante tanto el asturiano como la escudería se veían un poco más cerca de Cadillac, pero después de Austria y de Gran Bretaña queda claro que siguen estando lejísimos del vagón de cola de la parrilla.

En Silverstone, lejos de cambiar la tendencia, el fin de semana fue horrible para el asturiano. En la clasificación al sprint fue 21º por delante solo de Stroll. Una carrera en la que el asturiano fue arrollado por Sergio Pérez y no pudo hacer más. En la clasificación y en la carrera llegaron otros dos golpes de realidad. En la qualy Alonso perdió dos décimas en el tercer parcial que lo mandaron al final de la parrilla, por detrás incluso de Stroll, al único al que pudo adelantar el domingo en la tanda larga.

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 British Grand Prix 2026, 9th round of the 2026 Formula One World Championship from July 3 to 5, 2026 on the Silverstone Circuit, in Silverstone, United Kingdom - Photo Paulo Maria / DPPI AFP7 02/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;f1;formula 1;FORMULE 1;Grand Prix;Motorsport;SILVERSTONE;Sport;UNITED KINGDOM;F1 - BRITISH GRAND PRIX 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las explicaciones de Fernando Alonso a otro fin de semana para olvidar

"Me salí un poco en la última curva en el bordillo de fuera, pero bueno, estas cosas pueden pasar. No fue una clasificación ideal, porque en la primera vuelta perdí el coche de atrás en la 9 y me fui a la escapatoria. Paré a boxes, pensé que íbamos a quitarle un poco de gasolina para hacer una vuelta con el segundo juego, pero hicimos un pit stop y salí de nuevo. Después había la bandera amarilla de George Russell que tuve que levantar cuando pasé por allí, y al final sólo me quedó un último intento donde no pude poner todo en su sitio", explicaba contrariado Alonso.

Mientras tanto Alonso se aferra a esas mejoras que se esperan para el GP de Hungría en el chasis y para después del parón en el motor Honda: "Es lo que los equipos o la federación piensan que es mejor, así que hay que sacar partido al coche para ganar carreras, estar arriba y pensar en el próximo reglamento cuando venga. Ahora es lo que tenemos y hay que hacerlo mejor".

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De hecho Alonso recordó sus palabras sobre el reglamento a principio de temporada avisando de lo que iba a deparar la nueva Fórmula 1: "Lo dijimos al principio de año. Este reglamento iba a traer este tipo de carreras. Desapareció la parte del piloto donde empujas en las curvas o haces un adelantamiento un poco arriesgado por fuera o tirándote en el último momento, apurando la frenada. Tienes que tener más batería del coche adelante, apretar el botón y adelantar. Es la nueva Fórmula 1, te guste más o menos y al piloto le resta importancia. Pero al mismo tiempo no nos podemos quejar"