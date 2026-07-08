Max Verstappen es pretendido por McLaren de cara a la próxima temporada

Max Verstappen parece haber dicho basta. Según fuentes británicas, el neerlandés estaría en conversaciones avanzadas para recalar en la escudería de Woking en 2027 y poner punto final a diez temporadas con la marca de bebidas energéticas.

El tetracampeón del mundo, quien se comprometió con Red Bull hasta 2028, podría activar su cláusula de salida durante el parón de vacaciones, justo después del GP en Hungaroring. La condición para poder marcharse, según Bild, consta en no estar ocupando ninguna de las dos primeras posiciones en la clasificación del Mundial antes de dicho Gran Premio. Por tanto, la cláusula sería activa con total seguridad, puesto que el neerlandés no podría alcanzar ese objetivo con los puntos repartidos en las próximas citas de Bélgica y Hungría.

Video: Agencia Atlas Foto: redbull

Según Planet F1, el pasado mes de junio la escudería austriaca lanzó un órdago a Max, intentando comprar su cláusula de rescisión para incitarle a comprometerse con los de Milton Keynes hasta el año firmado en su contrato. Sin embargo, el neerlandés rechazó la propuesta y se mantiene a la expectativa, ya que su competición y ambición por volver a ganar parece imposible de cumplir a día de hoy en Red Bull.

Max Verstappen, durante el GP de Miami / EFE

El descontento del piloto número 3 se hace notar cada fin de semana. Las prestaciones del RB22 de la presente temporada no satisfacen a un piloto que acostumbra a exprimir al máximo todo lo que ofrece el monoplaza. En tan solo nueve carreras, tan solo ha podido subirse al podio en dos ocasiones, quedando bastante lejos las opciones de triunfo ante la notable superioridad de Mercedes y Ferrari.

Piastri, caminos cruzados

Sin embargo, para que se produzca el bombazo, alguien debería abandonar la escudería británica para que Max Verstappen pueda vestirse de naranja papaya en 2027. El señalado para salir de Woking sería Oscar Piastri. El ‘81’ tomaría el camino contrario para enfundarse el mono de Red Bull, donde tomaría las llaves y el liderazgo de un garaje que tiene a Isack Hadjar como segunda espada.

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Oscar Pîastri, en Suzuka / McLaren

Un reencuentro con su mano derecha

El posible movimiento de Max Verstappen a McLaren tendría otro factor emotivo para el piloto neerlandés. Esto significa su reencuentro con su principal hombre de confianza, Gianpiero Lambiase. El ítalo-británico ha sido su ingeniero de pista a lo largo de los últimos diez años, siendo partícipe de los éxitos de Max, en los que se coronó entre los años 2021 y 2024. Este, que firmó con la marca papaya el pasado mes de abril de cara a 2028, estaría encantado de seguir trabajando con Verstappen en una nueva aventura en el equipo McLaren.