Leclerc se saca una espina en Silverstone
El monegasco logró la novena victoria de su carrera deportiva, la primera en el trazado británico
La victoria del pasado domingo para Charles Leclerc no fue una victoria cualquiera. Además de ser la victoria número 250 para los de Maranello, fue un grito de alivio para el piloto monegasco. Y es que el ‘16’ ya se había quedado varias veces a las puertas de subir a lo más alto del podio en Silverstone. Tanto en 2021 como en 2022, el piloto de 28 años vio como se le escapaba entre los dedos el triunfo en las últimas vueltas.
La remontada de Hamilton en 2021
La temporada de 2021 quedará marcada en la historia como una encarnizada y constante pelea entre Hamilton y Verstappen. Uno de sus puntos más calientes entre ambos fue, precisamente, en el GP de Gran Bretaña, donde el siete veces campeón mandó al neerlandés contra las protecciones en la mítica curva Copse en la primera vuelta de carrera. El impacto de 51G dejó a Verstappen fuera de combate y el británico salió ileso y con una sanción paupérrima de 10 segundos que cumpliría durante su parada en boxes.
Este incidente permitió a Charles Leclerc liderar el Gran Premio durante gran parte del mismo. Sin embargo, Hamilton, que venía desde atrás con un ritmo endiablado en su Mercedes W12, logró llegar a la cabeza y arrebatarle la victoria al de Ferrari a tan solo tres giros para el final.
El estreno de Sainz en 2022
En 2022, la historia se repetiría, pero esta vez fue una decisión errónea en la estrategia la que acabó con las esperanzas del monegasco. Con un Verstappen con problemas y pese a ser el piloto con más ritmo de la carrera, la fortuna le dio la espalda a Leclerc con un triunfo que tenía en el bolsillo.
Esteban Ocon dejó tirado su Alpine a falta de 13 vueltas para el final, lo que derivó en el despliegue del safety car para un final emocionante. Desde el box del ‘16’ no creyeron conveniente cambiar sus neumáticos duros usados por unos blandos nuevos para el final de carrera, algo que sí hicieron sus principales perseguidores: Sainz, Hamilton y Pérez. En la reanudación, con el famoso “Stop inventing”, el madrileño desobedeció las órdenes desde el muro para adelantar a su compañero de equipo y apuntarse la primera victoria de su carrera deportiva.
Pobres actuaciones en los años recientes
Más allá de quedarse a las puertas en 2021 y 2022, Leclerc tampoco guardaba hasta ahora un gran recuerdo del trazado británico. El monegasco tan solo pudo sumar dos puntos entre las citas de 2023, 2024 y 2025. La primera de ellas, con un desdibujado SF-23, logró cruzar la meta en novena posición, mientras que en las dos ediciones siguientes sufrió para quedar 14º en ambas ocasiones.
Ahora, en 2026, ha logrado por fin la tan ansiada victoria, no sin sufrimiento antes de que el Mercedes arruinase la remontada y más que posible triunfo de Kimi Antonelli.
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