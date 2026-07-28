Fernando Alonso recupera la ilusión: La salvación para el asturiano ya está aquí

La primera parte de la temporada de Fórmula 1 2026 de Aston Martin, Adrian Newey, Honda HRC y Fernando Alonso ha estado bien lejos de las expectativas. Esta unión que en otoño de 2025 se auguraba como exitosa tiene potencial para ello, pero por el momento solo han demostrado que han empezado el nuevo reglamento técnico con mal pie.

Primeros las vibraciones en el motor, luego un chasis peor de lo esperado, quebraderos de cabeza para Newey y Honda en invierno, carreras abandonadas a mitad por fiabilidad, falta de recambios de baterías... un sinfín de vicisitudes que han llevado a Fernando Alonso y Lance Stroll al fondo de la parrilla, muy al fondo, por detrás de los debutantes Cadillac.

Aston Martin hasta verano se ha limitado ha corregir los errores de diseño en el chasis a toda prisa para estrenar el AMR26 B en Hungría, mientras Honda HRC se ha aprovechado del ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities -Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) del motor. Sin embargo la marca japonesa todavía no ha traído el nuevo motor a la pista.

Adrian Newey y Fernando Alonso / Aston Martin

Hungaroring el inicio de algo... ¿ilusionante para Alonso y Aston Martin?

Después de una cantidad alta de sinsabores, caras largas en el paddock y malos resultados, en Hungaroring, antes del parón del verano han vuelto a sonreir. Motivos tienen. El punto logrado por Fernando Alonso en Mónaco fueron un espejismo, propio de las particularidades del trazado del Principado y de saber aprovecharse de las situaciones de carrera.

El paso adelante demostrado en Hungría no. El chasis y la suspensión nuevos diseñados por Newey tiene una buena base y en cada sesión se comportó mejor conforme recogían más datos. De quedar por delante de Cadillac, algo impensable hace poco, a alcanzar la Q2 y mostrarse fiable en carrera hasta la 13ª y 14ª plaza de Stroll y Alonso el domingo. Un resultado que confirma que han adelantado a Williams, Cadillac, Haas y ya están cerca de Alpine. El siguiente paso será liderar la zona media con Audi y RB antes de estar en disposición de luchar con las cuatro grandes. Todavía queda.

Alonso, sonriente en el paddock de Hungría junto a Bortoleto / Aston Martin F1

La posible salvación para Alonso y Aston Martin

Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina ha sido inevitable especular con la salida de Fernando Alonso de Aston Martin. Bien por una retirada definitiva de la Fórmula 1 o bien para cambiar de aires. La realidad es que Alonso sigue siendo competitivo y puede tener más que ver con la herramienta que tenga en sus manos pues otro curso como el 2026 sería catastrófico para él y su motivación.

Aunque la decisión todavía no está tomada y puede tardar hasta después del verano, Aston Martin ya le ha dado un primer motivo de optimismo a Alonso elija lo que elija. La fábrica y el túnel de viento funciona y el equipo ha sido capaz de recortar un par de segundos para, por lo menos, competir en la zona media. Algo que no parecía tan sencillo solo hace un par de semanas.

Ahora el siguiente paso será comprobar cuánto ha mejorado el motor de Honda y si, pese a que muchos equipos introducirán mejoras tras el verano, les vale para acercarse un poquito más al Top 10. Aston Martin podrá probar el motor en el 'filming day' que realizará este miércoles 28 de julio, quizá esa será la primera prueba para ver si han acertado o si por el contrario el proyecto nipón repite la dinámica de la etapa con McLaren.

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El GP de los Países Bajos en Zandvoort será la gran prueba para ver si la potencia obtenida por Honda es suficiente, a priori, también se esperan más mejoras aerodinámicas para esa cita. Así pues Alonso, Newey y Stroll pueden tener un mes de agosto tranquilo o por lo menos con un rayito de ilusión.