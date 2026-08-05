Un piloto en activo de Mundial de Fórmula 1 se clasifica para el Mundial de Ciclismo Gravel

El ciclismo es, sin duda, uno de los deportes preferidos tanto por los pilotos de MotoGP como por los de Fórmula 1, cuando están alejados de los circuitos. Los ejemplos son muchos como los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso que utilizan la bici como medio de entrenamiento y diversión. Pero en los últimos días ha sorprendido la gran evolución como ciclista de un piloto del actual circo de la Fórmula 1, Valtteri Bottas, piloto titular de la escudería Cadillac que se ha revelado como un consumado ciclista.

Un gran ciclista

Tal es así que Bottas ha logrado recientemente la clasificación para el Campeonato del Mundo de ciclismo gravel, una modalidad en auge a caballo entre el ciclismo de carretera y el de montaña. Bottas ha aprovechado el parón veraniego de la competición de Fórmula 1 para participar en pruebas de la UCI Gravel World Series, el mayor circuito mundial de esta disciplina. No sólo ha participado sino que ha logrado grandes resultados que le dan derecho a participar en el próximo Mundial que se disputará los días 10 y 11 de octubre en la localidad australiana de Nannup. La cita coincide con el Gran Premio de Singapur, por lo que todo indica que Bottas tendrá que renunciar al Mundial de Gravel.

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La afición de Bottas por el ciclismo gravel comenzó cuando empezó a acompañar a las carreras a su mujer Tiffany Cromwell que es ciclista profesional. "Mientras los demás se relajan en sus barcos..." afirma el piloto finés en sus redes sociales en las que comparte habitualmente imágenes y vídeos de sus salidas ciclistas.