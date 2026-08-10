El renacer de Hamilton

Lewis Hamilton está de vuelta. El fin de la era de los coches ‘efecto suelo’ parece haber sentado bien a un piloto que vuelve a sonreír en el paddock de la Fórmula 1. Tras años de dominio en Mercedes, donde logró seis de sus siete coronas, el británico parece haber entendido a las mil maravillas el nuevo reglamento técnico. Los motores con despliegue de energía eléctrica y el uso de la aerodinámica activa han permitido a Hamilton volver a sentirse competitivo y capaz de pelear entre los mejores.

El rendimiento que está mostrando Hamilton con su Ferrari no pasa desapercibido. Llegado el ecuador de la competición, toca hacer balance, y este es claramente positivo. El ‘44’ marcha segundo clasificado en el mundial de pilotos y se muestra como la única alternativa capaz de disputar el título a los hombres de Mercedes. Hasta el momento, una victoria en el Gran Premio de Barcelona y cinco veces en el podio le mantienen en la pelea con 169 puntos, a 50 del líder Andrea Kimi Antonelli y 9 por encima de George Russell.

Otro de los puntos en los que recae la mejoría de Lewis Hamilton es en el duelo directo con su compañero de equipo. Tras verse sobrepasado la temporada pasada sin firmar ni un solo podio, Hamilton está logrando mantener a raya a un Leclerc que no logra dar con la tecla. Pese a estar empatados a un triunfo en la presente campaña, el británico supera al monegasco en el head to head en carrera, contrastando de forma evidente con el 18-3 que le endosó el ‘16’ el curso anterior. Actualmente, con 31 unidades de ventaja frente a su compañero de equipo, el británico cuenta con mejores sensaciones y ya no es el destacado piloto número 2 para Fred Vasseur.

Lewis Hamilton y Fred Vasseur celebran la victoria en el GP de Barcelona / DPA vía Europa Press

Hamilton recupera la consistencia

Su temporada está siendo una de las mejores desde que alcanzase su séptimo título mundial en el Gran Premio de Turquía en 2020. El británico es el único piloto en completar todas las vueltas de la presente temporada, así como conseguir puntuar en las once citas disputadas hasta el momento. Además, Hamilton no ha bajado del sexto puesto, logrando una consistencia que parecía haber perdido. También ha cosechado puntos en las cuatro sprints celebradas en China, Miami, Canadá y Silverstone.

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El cambio de chip de Lewis Hamilton ha vuelto a sacar su mejor versión, demostrando que la ambición y el hambre de competir continúan intactas a sus 41 años. Ahora, el heptacampeón vuelve a ser el piloto que a todos nos tenía acostumbrados. El sueño de ganar un mundial vestido de rojo es el que persigue Lewis desde que firmó con los de Maranello allá por febrero de 2024. A finales de 2026 se le acaba el contrato, pero el propio piloto ha confirmado su total compromiso para seguir y su intención de continuar con la Scuderia en 2027. Pese a insinuar su retirada y decir que se sentía “completamente inútil” la pasada temporada, su redención ha llegado. Hay Hamilton para rato.