Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda: “Estamos emocionados de traer el nuevo motor de Aston Martin a Países Bajos”

La resurrección de Aston Martin va por buen camino. O al menos así lo expresan voces autorizadas dentro de la estructura del equipo. Las nuevas declaraciones de Shintaro Orihara, jefe de Honda, sumadas a la mejoría vista en Hungría, hace que el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll empiece a ver la luz al final de un largo y oscuro túnel.

El Gran Premio de los Países Bajos dentro de dos semanas será la prueba del algodón para saber si la unidad de potencia del nuevo AMR26 ‘B’ ha cumplido con sus deberes pertinentes. Tras un inicio de temporada en el que el coche ni siquiera podía acabar carreras, las nuevas especificaciones que se implementaron en el Hungaroring fueron un halo de esperanza para el equipo de Adrian Newey. Ahora, falta saber si el propulsor logra paliar por completo las vibraciones y si es competitivo en las rectas para consolidarse en la zona media de la parrilla.

MOGYOROD (Hungría), 24/07/2026.- El español Fernando Alonso (Aston Martin) durante el GP de Hungría / Zsolt Czegledi / EFE

Por el momento, Orihara se ha mostrado positivo en un vídeo compartido por Honda en sus redes sociales. En el mismo, el jefe ingeniero de la compañía ha respondido preguntas de los aficionados, la mayoría acerca del futuro inmediato del rendimiento del monoplaza de Fernando Alonso. “Estamos emocionados de traer el nuevo motor de especificaciones a los Países Bajos y ya veremos cómo funciona”, ha expresado. Pese a que no se ha atrevido a hablar de cifras, -las cuales se rumorea que son una ganancia entre 35 y 40 caballos de potencia adicionales-, el director técnico asegura que han alcanzado su objetivo interno y confía en lo que los trabajadores han logrado en la fábrica de Sakura.

El mensaje del ingeniero japonés invita al optimismo. “Estamos muy ilusionados”, ha dicho sobre la segunda especificación del motor. Pese a haber probado solamente la nueva unidad de potencia en la fábrica y en el filming day de Hungría, las noticias que llegan desde la fábrica siguen siendo positivas. “Nos centramos en mejorar el rendimiento del motor, en acelerar la combustión”, ha añadido.

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Una combinación fructífera

Si en Honda cumplen con lo previsto, se sumará la mejora de potencia al paquete aerodinámico que Aston Martin presentó en Hungría de la mano de Newey. El 13º y 14º puesto de Stroll y Alonso respectivamente sacó conclusiones interesantes y permitió a ambos volver a estar en la pelea en la zona media junto a Alpine y Haas. El siguiente objetivo es intentar que converjan las mejoras de ambos departamentos para plasmar un mejor rendimiento en la pista y, quien sabe, poder luchar por entrar en los puntos. Zandvoort, el fin de semana del 21 al 23 de agosto, dictará sentencia.