Así están las comparativas en el mundial de Fórmula 1 respecto a 2025: caída a los infiernos de Aston Martin y Williams

La Fórmula 1 ha hecho pública la comparativa del mundial de constructores tras las once primeras carreras disputadas. En el presente año, las suspensiones del GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio han hecho retrasar los datos de esta comparativa, ya que la undécima cita de 2025 tuvo lugar en Austria a finales de junio.

En el ecuador de la presente campaña, existen varios cambios significativos y solamente son tres las escuderías que mantienen su posición tras el cambio de reglamento técnico.

Cambio de líder

El año pasado a estas alturas ya teníamos prácticamente definido al campeón del mundial de constructores. En McLaren se hicieron dueños y señores de una primera mitad de temporada teñida de color papaya, adjudicándose ocho de las primeras once victorias. Piastri era líder del mundial con cinco triunfos por tres de su compañero Norris, quien a la postre acabó alzándose con la corona. 417 puntos ostentaban en Woking al ecuador de la competición, por los 220 con los que cuentan en la actualidad y les hacen bajar al tercer lugar. Ahora, el líder es Mercedes con 379 unidades, pero con mucha menos ventaja de la que llegó a gozar el equipo de Zak Brown.

Antonelli, en pugna con Leclerc / OLIVIER MATTHYS /EFE

72 puntos separan a las flechas plateadas de un renovado equipo Ferrari. Las prestaciones del coche y el renacer de Lewis Hamilton les presentan como la única alternativa a Mercedes, que tendrá que mejorar sus problemas de fiabilidad si quieren hacerse con el título cinco años después.

Red Bull y unas cifras engañosas

Pese a estar cuartos en las clasificaciones de constructores de ambos años, el paso atrás de Red Bull resulta evidente. Cuentan con 15 puntos más que entonces, pero con sensaciones infinitamente peores. Los de Milton Keynes no tienen coche para pelear por victorias, y ni siquiera Max Verstappen está siendo capaz de exprimir al máximo su monoplaza como suele acostumbrar.

Max Verstappen, muy disgustado en el GP de Japón / Red Bull Contentpool

La única nota positiva es que parece que en Red Bull han dado con la tecla con el segundo piloto. Tras divagar la pasada temporada entre Lawson y Tsunoda, parece que el ascenso de Hadjar les ha dado la estabilidad que buscaban en el segundo asiento. El francés termina regularmente en los puntos e incluso ha llegado a batir al tetracampeón del mundo en tres ocasiones, tanto en clasificación como en carrera.

La resurrección de Alpine

Alpine está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada junto a Audi. La escudería francesa ha conseguido dejar atrás una temporada negra en la que tan solo sumaron once puntos en la primera parte del campeonato y 22 al finalizar el mismo. Esas once unidades contrastan de forma positiva con las 61 que han cosechado hasta ahora en 2026. En la fábrica de Enstone han logrado un impulso significativo dejando atrás el motor Renault para confiar en Mercedes para su unidad de potencia. Gasly y Colapinto están siendo una mezcla perfecta entre experiencia y juventud y se han consolidado en la zona media de la parrilla. Incluso han llegado a tocar metal con el podio del francés en el GP de Mónaco.

Gasly, piloto de Alpine, tercero en Mónaco. / EP

Aston Martin y Williams, las grandes decepciones

Los pilotos españoles están viviendo un infierno durante esta primera mitad de temporada. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso están firmando una de sus peores campañas de sus carreras deportivas, y no porque no hayan dejado de lado el talento que atesoran. El piloto madrileño marcha con seis puntos por cinco de su compañero Albon, que sorprenden al recordar los 55 que en Grove firmaron al principio del curso anterior cuando tenían el quinto mejor coche de la parrilla. Ahora, la alineación de James Vowles se encuentra en novena posición y, a día de hoy, sigue con un sobrepeso evidente en el coche que han de paliar cuanto antes de cara a 2027.

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Aston Martin llegó a estrenar su casillero en Mónaco gracias a una actuación brillante de Fernando Alonso. Sin embargo, las esperanzas que se tenían puestas en el coche verde se apagaron en los primeros Grandes Premios con un monoplaza que ni siquiera podía rodar cinco vueltas sin causar problemas de todo tipo. Solamente se sitúan por delante del equipo Cadillac, que todavía no ha estrenado su casillero. Sin embargo, lo de la escudería estadounidense se podía vislumbrar al ser un equipo nuevo, que no tiene los recursos económicos ni de personal que tienen en Aston Martin. Ahora falta por ver si la evolución del AMR26 ‘B’ permite a los de Silverstone luchar por los puntos en la segunda mitad de temporada.