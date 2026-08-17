GP Países Bajos de Fórmula 1: consulta las fechas, horarios y televisiones para verlo

La Fórmula 1 está de vuelta cuatro semanas después y lo hace junto a las playas de Zandvoort para disputar el Gran Premio de los Países Bajos. El trazado neerlandés será testigo de la duodécima cita del campeonato y de muchas incógnitas por resolver en un circuito de vieja escuela.

Zandvoort es uno de los trazados más cortos del mundial y se caracteriza por tener muy poco margen de error a lo largo de sus 14 curvas, que se dividen en diez a la derecha y cuatro a la izquierda. Sus clásicos peraltes ofrecen diferentes tipos de trazada que suelen generar caos especialmente en la salida. Las curvas 3 y 14 son de las más icónicas de la Fórmula 1, donde un pequeño error te hace esperar el choque contra las protecciones.

Lando Norris, al volante del McLaren, durante los segundos libres en Zandvoort / SEM VAN DER WAL/EFE

Otro de los aspectos a tener en cuenta a lo largo de los 4,3 kilómetros de vuelta en Zandvoort es el despliegue de la batería. El motor no será especialmente determinante a lo largo de este Gran Premio, pero la energía eléctrica jugará un papel fundamental en la recta principal, ya que será el punto donde se vean el mayor número de adelantamientos.

Todos pendientes de Aston Martin

Las modificaciones aerodinámicas que Aston Martin introdujo para el GP de Hungría resultaron fructíferas. La dupla formada por Fernando Alonso y Lance Stroll pudo competir en la zona media de la parrilla, siendo el primer gran salto que han dado los de Silverstone en la presente temporada. Ahora, el turno lo tiene Honda. Desde la fábrica nipona se muestran optimistas de poder ofrecer una nueva unidad de potencia al monoplaza verde con la que ganar algunas décimas por vuelta. En caso de producirse, sería un paso importante para que el AMR26 ‘B’ pueda meterse en la pelea por los puntos.

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa / Aston Martin F1

¿Dónde ver el Gran Premio de Países Bajos de F1 2026?

El fin de semana al completo se podrá ver por televisión a través de la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.

Fechas y horarios del Gran Premio de Países Bajos de F1 2026

Libres 1: Viernes, 21 de agosto a las 12:30h

Clasificación Sprint: Viernes, 21 de agosto a las 16:30h

Sprint: Sábado, 22 de agosto a las 12:00h (24 vueltas)

Clasificación: Sábado, 22 de agosto a las 16:00h

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Carrera: Domingo, 23 de agosto a las 15:00h (72 vueltas)