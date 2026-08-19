Carlos Sainz renueva con Williams en un contrato multianual

Hay Carlos Sainz para rato. El piloto español y Williams han llegado a un acuerdo para continuar de la mano en la Fórmula 1. El ‘55’ iniciará en 2027 su decimotercera temporada en ‘El Gran Circo’, la tercera junto a los de Grove tras recalar en sus filas el curso pasado. La confianza de la estructura británica en Carlos Sainz es tal que la firma se ha plasmado en un contrato multianual, sin especificar fecha de expiración.

Carlos Sainz atendiendo a los medios / AFP7 / Europa Press

El buen hacer de Sainz le hace ser uno de los mejores activos en la Fórmula 1. Desde que llegó a Williams le han dado las llaves para liderar el equipo. Ahora, Sainz lanza el mensaje de no querer abandonar el barco en una temporada para olvidar. Tras un año 2025 brillante en el que el madrileño logró cosechar dos podios, el nuevo reglamento técnico no ha traído alegrías a Williams. Marchan actualmente novenos en el mundial de constructores y apenas han conseguido once puntos en doce carreras. Sin embargo, James Vowles hace una apuesta en firme para que una de las escuderías más laureadas de la historia regrese a lo más alto, siempre con Carlos Sainz como cabeza del proyecto.

Con este anuncio, se confirma otra de las alineaciones completas para 2027. Solamente McLaren, Ferrari y Cadillac tienen a sus dos pilotos con contrato en vigor, por lo que Williams se suma a esta lista con las recientes renovaciones de Albon y Sainz a falta de que se mueva el mercado de pilotos.

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Primeras palabras de Sainz

“Estoy encantado de anunciar que seguiré formando parte de la familia del equipo Williams. Creo firmemente en las personas que componen este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se están llevando a cabo entre bastidores. Tenemos lo que hace falta para darle la vuelta a la situación juntos. Estoy tan comprometido como el primer día a ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo”, ha anunciado el piloto español de 32 años.