Fernando Alonso, pendiente de Honda para seguir en la F1

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a la competición y lo hará por última vez en el circuito de Zandvoort. El trazado neerlandés resolverá una gran cantidad de incógnitas, especialmente en el panorama actual que envuelve al equipo Aston Martin. La escudería de Silverstone parece que por fin está enderezando el rumbo tras un decepcionante inicio de campeonato que tiró por tierra cualquier esperanza de competir entre los mejores de la parrilla.

Antes del parón estival, el equipo llevó a Hungría un total de 16 modificaciones entre la sección de aerodinámica y chasis que terminaron conformando el actual AMR26 ‘B’. Las mejoras se vieron reflejadas en el rendimiento de la pista hasta tal punto que Fernando Alonso logró colar su coche en Q2 por primera vez en la temporada para firmar una P13 y P14 alentadoras de cara a la segunda mitad del campeonato.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Hungría / Zsolt Czegledi / EFE

El futuro de Alonso, en stand-by

Ahora, toda la responsabilidad recae sobre el suministrador de potencia. Honda debe cumplir con su deber para dar otro paso adelante que permita a Aston Martin consolidarse en la zona media de la parrilla. Precisamente, el piloto asturiano está muy pendiente de las evoluciones que desde la fábrica nipona van a traer a Zandvoort para confirmar su continuidad en la Fórmula 1, la cual está prevista para dos temporadas más.

En caso de que los nuevos componentes se adapten de manera fructífera al monoplaza, Aston Martin tendrá una base adecuada sobre la que trabajar en el coche del próximo año. Sin embargo, Zandvoort solo será la piedra de toque en un trazado en el que el motor no será la baza primordial. En septiembre, Monza y Bakú, con su despliegue de potencia y sus características rectas, pondrán a prueba el trabajo realizado durante todo el verano.

Optimismo en Honda

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, se ha mostrado ansioso por ver cómo el trabajo en la fábrica da sus frutos en pista. “El Gran Premio de los Países Bajos es un hito importante para Honda, ya que es aquí donde introducimos nuestra nueva especificación de unidad de potencia. Es el resultado de un intenso periodo de trabajo en Sakura, junto con Honda en Reino Unido y el equipo Aston Martin”, ha declarado.

Shintaro Orihara, jefe ingeniero de Honda Racing / GETTY IMAGES

Por último, el mandamás japonés ha afirmado que acepta el reto ante un fin de semana al sprint donde el periodo de pruebas se reduce a tan solo una hora de entrenamientos libres. “Supone un desafío adicional para completar la evaluación de nuestro nuevo paquete con tan poco tiempo en pista, pero es una prueba que estamos deseando afrontar”, ha concluido con optimismo.

Noticias relacionadas

Se cierra la ‘vía Briatore’

El team principal de Alpine no verá a Fernando Alonso volver a la escudería de Enstone. Con Pierre Gasly confirmado para 2027, el italiano no cumplirá su deseo de volver a trabajar junto con Fernando Alonso de cara a la próxima temporada. El bicampeón del mundo solamente tiene una opción en mente: continuar vestido de verde con Aston Martin. Ahora mismo todo depende de Honda para que su continuidad sea detrás del volante o, por el contrario, en cualquier otra sección de la estructura de Silverstone. Si los nipones cumplen con su palabra y la evolución del motor es satisfactoria, la vinculación entre Fernando Alonso y Aston Martin será oficial tras el Gran Premio de Países Bajos.