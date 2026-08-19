Lawson asciende a Red Bull y Tsunoda volverá a competir con Racing Bulls en Zandvoort

La lesión de muñeca de Isack Hadjar ha provocado un efecto dominó dentro de la propia estructura de Red Bull. El piloto francés, quien marcha octavo en el mundial, será baja en la primera cita tras el parón estival debido a un percance en su muñeca mientras entrenaba para el regreso a la competición. Este contratiempo ha obligado a Red Bull a buscar un sustituto de forma repentina para disputar la decimotercera cita del campeonato y la que será la última en Zandvoort.

Helmut Marko y Liam Lawson. / SD

La decisión tomada en Milton Keynes es la de ascender de nuevo a Liam Lawson. El piloto neozelandés ya estuvo un breve periodo de tiempo trabajando para el equipo grande el pasado curso, cuando firmó un contrato como piloto titular tras la amarga salida de Checo Pérez. Sin embargo, el ‘30’ solamente pudo disputar las dos primeras carreras y, tras dos actuaciones grises, fue degradado nuevamente a Racing Bulls. Precisamente, en territorio neerlandés tuvo la oportunidad de debutar Liam Lawson en la Fórmula 1. Fue en sustitución de Daniel Ricciardo, quien se fracturó la muñeca durante unos entrenamientos libres en la edición de 2023.

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El piloto nipón vuelve a escena tras finalizar una etapa de cinco años en Fórmula 1. Yuki Tsunoda aceptó el rol de piloto probador que le ha permitido ‘ver los toros desde la barrera’ durante todo el presente curso. Sin embargo, la lesión de Hadjar y el ascenso momentáneo de Lawson le permitirán ocupar la vacante en Racing Bulls para este fin de semana en Zandvoort. Además, será un Gran Premio intenso, ya que la inactividad del japonés le pondrá a prueba en un fin de semana con formato sprint, en el que formará dupla con el rookie Arvid Lindblad.