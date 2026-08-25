Aston Martin pone a Fernando Alonso entre los mejores de la Fórmula 1

El verano ha cambiado el panorama en Aston Martin. Exactamente no, sino el duro trabajo que ha realizado la escudería en Silverstone con el chasis y Honda con la nueva actualización del motor, pero los primeros brotes verdes han aflorado tras el parón. Fernando Alonso y Aston Martin tienen motivos para sonreír o, al menos, despejar los nubarrones que había sobre la escudería de Lawrence Stroll.

La comunicación por radio entre Fernando Alonso y Adrian Newey al finalizar la carrera en Zandvoort es una buena prueba de ello. El veterano ingeniero y el bicampeón del mundo demostraron al mundo, no su buena sintonía, sino la alegría por haber encontrado un punto sobre el que crecer. En apenas dos grandes premios (Hungría y Países Bajos) Aston Martin ha salido del fondo de la parrilla para acercarse a la lucha por los puntos.

El chasis nuevo funciona de base y tiene potencial para seguir creciendo como demostró el resultado de Stroll y de Alonso en Hungaroring. Además Newey y su equipo ya han explicado que se introducirán más mejoras aerodinámicas en las próximas carreras. A partir de ahí es Honda la que tiene de nuevo el trabajo más duro. HRC ha logrado un motor algo más potente, pero los pilotos de Aston Martin todavía se quejan de la manejabilidad y de la respuesta que pueda dar. Ese será el siguiente paso, quizá ya para 2027, que Honda aumente el rendimiento del motor.

Fernando Alonso, felicitado en el garaje de Aston Martin / Aston Martin F1

Fernando Alonso demuestra su talento en Zandvoort y la F1 se lo reconoce

La carrera del pasado fin de semana en Zandvoort tuvo tres nombres propios. El primero el del piloto local, Max Verstappen, que se quedó fuera de 'su' gran premio a las primeras de cambio por un error impropio de él que llevó a su Red Bull contra el muro en el primer giro de la prueba.

Los otros dos nombres propios, en este caso, en clave positiva, son los de Lando Norris y Fernando Alonso. El británico se hizo con una importante victoria sobre los Mercedes, dejando a las claras que McLaren está listo para luchar por el campeonato hasta el final. Norris, con su condición de campeón del mundo vigente, sacó la cabeza realizando una excelente actuación en Zandvoort.

Zandvoort (Netherlands), 23/08/2026.- McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates winning the Formula 1 Dutch Grand Prix at the Circuit Zandvoort racetrack in Zandvoort, Netherlands, 23 August 2026. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, Reino Unido) EFE/EPA/Sem van der Wal / Sem van der Wal / EFE

Más llamativa aún si cabe fue la de Fernando Alonso a sus 45 años. De hecho el asturiano batió una marca de décadas al escalar posiciones en la clasificación de pilotos que han puntuado en la F1 con más edad, el último en entrar en esa lista fue hace más de cincuenta años. Fernando Alonso tuvo un fin de semana de menos a más. A los problemas para entrar en Q2 en las clasificaciones se reportaron los problemas para entender el nuevo motor Honda. No obstante el nuevo chasis del Aston Martin cuida muy bien las gomas y permite que el coche tenga un ritmo competitivo en las tandas largas. Y así fue.

Alonso salió en la 18ª plaza de la parrilla en Países Bajos. A partir de ahí y con una gran estrategia del equipo a una parada supo cómo poco a poco guardar goma y ganar posiciones para terminar en una excelente novena posición para sumar dos puntos más. Alonso y Aston Martin solo han puntuado en Mónaco y en Zandvoort. Es un comienzo. Por este motivo la FIA ha elegido al asturiano como el segundo mejor piloto del fin de semana.

"Zandvoort vio la llegada de más actualizaciones del Aston Martin y una nueva unidad de potencia de Honda, y mientras hay problemas de manejabilidad, Fernando Alonso apareció para sacar todo el rendimiento del paquete. Después de perderse la Q2 por una décima, el español impresionó con su remontada, ayudado por las inteligentes decisiones estratégicas, para cruzar la meta en la novena posición, ganando dos puntos valiosos en lo que fue una de las actuaciones del día", asegura la F1 en su página web.

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Aston Martin y Alonso ya pueden respirar, pero no tranquilos, porque tienen mucho trabajo por delante. No obstante parece que llueve menos en Silverstone, todo lo contrario para un Carlos Sainz y Williams que se han visto superados holgadamente por Aston Martin.