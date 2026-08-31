GP de Italia de Fórmula 1: consulta las fechas, horarios y televisiones para verlo

Hablar de Monza es sinónimo de hablar de historia de la Fórmula 1. El Templo de la Velocidad acogerá un nuevo Gran Premio de Italia en la que será su 75ª edición. Monza es un fijo en el calendario desde 1950, ausentándose solamente en 1980, cuando la competición se trasladó temporalmente al circuito de Imola.

Este fin de semana, la Fórmula 1 llega con un líder local, y por si fuera poco, de forma sólida. Pese a no ganar ninguna de las dos carreras en Zandvoort (ni sprint ni carrera convencional), Antonelli llega a su Gran Premio de casa con ganas de asestar un nuevo golpe que le deje todavía más despejado su camino hacia el título. Son ya 59 puntos de diferencia los que se ha ido construyendo poco a poco el joven piloto de Mercedes respecto a Russell y a Hamilton. Tanto su compañero de equipo como el piloto de Ferrari buscan dar caza a un Antonelli que ha dado con la tecla en el presente reglamento técnico con el que ya suma seis victorias.

Kimi Antonelli vence en Spa / @F1

El circuito de Monza, al detalle

Si por algo destaca el Autódromo de Monza es por sus largas rectas y, por consiguiente, sus reglajes de baja carga aerodinámica. El trazado italiano pondrá a prueba la potencia de los motores y la gestión de las baterías en una cita donde podrá volver a aparecer un salvaje ‘superclipping’. Con una longitud de 5.793 metros y tan solo once curvas, cerca del 80% de la vuelta se realiza con el acelerador a fondo alcanzando velocidades punta superiores a los 350 kilómetros por hora.

Hamilton, el más rápido en el FP1 de Monza. / Scuderia Ferrari

En el apartado de curvas, cada una de ellas tiene una historia particular. Las tres frenadas fuertes son chicanes que marcan los principales puntos de adelantamiento. Especialmente las curvas 1 y 2, bajo el nombre de Variante del Rettifilo. Las curvas 6 y 7, llamadas ‘Lesmos’, exigen un equilibrio aerodinámico crucial para no perder la parte trasera antes de desembarcar en la mítica Variante Ascari. La triple curva 8, 9 y 10 se realiza con el pedal a fondo antes de afrontar la siempre exigente Parabólica.

Aston Martin, al alza

En clave española, Fernando Alonso volvió a sonreír el pasado Gran Premio en los Países Bajos. El bicampeón del mundo tiene ahora armas con las que luchar en la parte media de la parrilla y a las primeras de cambio rascó dos puntos en el trazado neerlandés firmando una actuación soberbia. El AMR26 ‘B’ parece haber dado un paso al frente, pero las características de Monza son totalmente la antítesis a un circuito de Zandvoort que le vino como anillo al dedo. Será una prueba de fuego para Aston Martin si quiere seguir dando pasos adelante.

Fernando Alonso, felicitado en el garaje de Aston Martin / Aston Martin F1

¿Dónde ver el Gran Premio de Italia de F1 2026?

El fin de semana al completo se podrá ver por televisión a través de la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.

Fechas y horarios del Gran Premio de Italia de F1 2026

Libres 1: Viernes, 4 de septiembre a las 12:30h

Libres 2: Viernes, 4 de septiembre a las 16:00h

Libres 3: Sábado, 5 de septiembre a las 12:30h

Clasificación: Sábado, 5 de septiembre a las 16:00h

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Carrera: Domingo, 6 de septiembre a las 15:00h (53 vueltas)