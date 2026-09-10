Carlos Sainz: "Madrid me servirá de aperitivo para cuando tenga un Williams más competitivo"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) avanzó un fin de semana "difícil" en el Gran Premio de España en Madrid, aunque espera que le sirva "un poco de aperitivo para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene".

"Este fin de semana va a ser difícil para nuestro coche, pero voy a trabajar muy duro para asegurarme de que cuando venga Madrid el año que viene u otros años pueda luchar por algo. También esto me va a servir un poco de aperitivo para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene", valoró el madrileño en la rueda de prensa oficial del GP en Madring.

Confía en Williams

Y es que Sainz ha firmado un nuevo contrato con Williams porque sigue "creyendo en el equipo". "Creo que el equipo tiene la capacidad de darle la vuelta y lo que hemos aprendido este año son muchísimas lecciones. Creo que tenemos que cambiar cosas fundamentales donde nos estábamos equivocando que nos ayudarán en el futuro. El año que viene habrá que remontar y mostrar signos positivos. Es importante demostrar que esto es solo un pequeño bache, más que algo que se prolongue en el tiempo", deseó.

"A los aficionados solo les puedo prometer que lo daré todo y lo haré lo mejor posible. Haré todo lo que pueda para que ellos se diviertan y, si no, espero que al menos el evento y la ciudad les permitan disfrutar, aunque los resultados no sean lo que esperan. Aparte de eso, prometo que voy a brindarles todo ese tiempo adicional a los aficionados, que me vaciará, pero sin duda me aportará energía positiva", se digirió a sus seguidores.

Carlos Sainz, en la rueda de prensa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El año que viene compartirán calendario Madrid y Portimao, un hecho que Sainz ve "muy interesante y demuestra que la Fórmula 1 valora Europa y mantiene su fe en Europa". "Creo que la Península Ibérica, con el clima que tenemos, las instalaciones, es suponer un escenario ideal para la Fórmula 1. Las pistas de Fórmula 1 tienen que dar un paso adelante en Europa a la hora de promocionarlas y ser similar a lo que se está haciendo en América, en México también, en Miami", defendió.

Y sacó pecho por la ciudad de Madrid, "que ha crecido mucho en los últimos años". "La ciudad hace un gran trabajo. Seguro que podemos mejorar. Este año aprenderemos cómo mejorar una carrera de F1, le pasó a Las Vegas, a México. Pero Madrid estará abierto a todas estas sugerencias y cambios y seguro que lo convierten en un clásico de la Fórmula 1 donde todos querréis volver año tras año", señaló.

No entra en polémicas

Finalmente, abordó las posibles rencillas entre compañeros de equipo, en referencia a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari. "No es asunto mío, pero cuando tienes dos compañeros competitivos, estas situaciones se van a dar", opinó.

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"Charles y yo, dos o tres veces al año, teníamos algún debate acalorado después de la carrera, pero el día después nos llamábamos y lo arreglábamos. Pero es normal, cuando luchas por podios o victorias en un equipo competitivo. Siempre habrá un día en el que tú no estés contento y otro día donde te favorecerán a ti. No sé cómo se está lidiando con esto ahora, pero cuando yo estaba en Ferrari lo hablaríamos entre los dos y pasábamos página", zanjó.