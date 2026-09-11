Fernando Alonso aclara su futuro en la Fórmula 1
El piloto asturiano respondió con contundencia cuando la afición del GP de Madrid le pidió que siguiera al menos una temporada más en la parrilla
Hay Fernando Alonso para largo. El bicampeón del mundo ha dejado en Madrid una de las pistas más claras sobre su futuro en la Fórmula 1. El asturiano fue protagonista durante un encuentro con aficionados en el GP de Madrid, donde las gradas comenzaron a pedirle a gritos que continuara compitiendo: "¡Un año más!".
Con Checo Pérez y Valtteri Bottas presentes en el acto, la pregunta acabó llegando directamente al piloto de Aston Martin. "¿Por lo menos uno más, no?", le plantearon. Alonso no esquivó esta vez la cuestión y respondió de forma clara: "Sí", provocando inmediatamente los aplausos de los aficionados.
Alonso apunta a 2027
La respuesta supone un cambio importante respecto a la cautela con la que Alonso había tratado hasta ahora su futuro. El asturiano había explicado que todavía debía hablar con Aston Martin y valorar qué papel quería desempeñar la próxima temporada, incluso dejando abierta la puerta a continuar vinculado al proyecto fuera del coche.
Sin embargo, el escenario de Madrid dejó una imagen mucho más optimista para sus seguidores. Alonso quiere seguir, como mínimo, un año más, aunque todavía falta que esa intención se convierta en una confirmación oficial por parte de Aston Martin. La lógica apunta a que sea cuestión de tiempo que se anuncie un nuevo contrato. Aunque en este mundillo nunca se sabe.
A sus 45 años, el español sigue siendo uno de los grandes nombres de la parrilla y su continuidad genera expectación dentro y fuera del paddock. Madrid le ha pedido otro último baile... y él lo ha confirmado para 2027.
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