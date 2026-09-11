Madring no perdona: primer grave accidente en el estreno del circuito

Todas las miradas están puestas este viernes en Madring. La Fórmula 1 aterriza por primera vez en más de cuatro décadas en Madrid, y la expectación es máxima para saber cómo se comportarán los monoplazas en el nuevo trazado urbano, que ya muchos pilotos han calificado como una de las "pistas más peligrosas del calendario". Y de hecho, la primera muestra de ello ya ha llegado incluso antes de que los monopazas del 'Gran Circo' saliesen a pista.

El primer accidente del Gran Premio ya ha ocurrido y fue en los primeros libres de Fórmula 2. Se vio implicado el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, décimo en estos instantes en la clasificación general de la categoría. El piloto de ART se fue contra el muro en la curva 19, dejando una imagen que no ha pasado desapercibida para los seguidores de la disciplina. Ya se avisó en la previa que el trazado ponía a prueba a todo piloto y que exigía de una gran precisión al volante.

Durante la sesión, se pudo observar como el joven piloto entraba pasado a la curva, en el tramo final del circuito, y perdía el control del monoplaza en plena curva, golpeando las barreras y provocando que el coche se incendiase.

La buena noticia es que el piloto pudo salir por su propio pie, sin contratiempos y sin sufrir ningún tipo de daño. Por su parte, los comisarios se pusieron a trabajar para poder sacar el coche de pista y poder reanudar la actividad.

Las opiniones de los pilotos de Fórmula 1

No es la primera vez, eso sí, que hay un accidente en el trazado. A finales del pasado mes de agosto, la Fórmula 3 desempeñó dos jornadas de test. Ya se pudo intuir la dificultad del trazado con varias banderas rojas durante las sesiones. Un precedente que hace temblar ya a los pilotos de Fórmula 1 ante el Gran Premio. “Cuando vi que la F3 tuvo 20 banderas rojas durante la prueba aquí (en Madring), me sorprendí", explicó George Russell en las ruedas de prensa previas a la cita.

Noticias relacionadas

Para el británico, segundo de la general del Mundial, "Madring es una locura, una de las pistas más peligrosas del calendario". Su compañero, el líder del campenato, Kimi Antonelli, destacó que “es un circuito complicado. No hay margen de error”. Un margen que ya se ha podido observar durante las primeras horas de actividades en pista este viernes.

Fuente: Sport